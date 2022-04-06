開拓藥業：普克魯胺治療新冠患者III期臨床試驗安全可控
2022年04月06日 07:34
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開拓藥業(09939)公布，普克魯胺治療輕中症非住院新冠患者III期臨床試驗(NCT04870606)的關鍵數據結果，該臨床試驗是一項雙盲、安慰劑對照、隨機(1:1)、全球多中心的註冊性臨床試驗，自2021年4月24日開始全球首位受試者入組，於2021年12月24日完成全球733名受試者入組(其中727名來自美國，其餘來自其他國家)，並於2022年2月3日完成最後一名受試者末次訪視。
受試者分別給予口服普克魯胺200mg，一日一次+標準治療(「普克魯胺組」)或安慰劑+標準治療(「對照組」)，治療周期為持續給藥14天。該臨床試驗入組的受試者首次出現新冠症狀不超過5天，無論是否伴有風險因素，以及不排除接種過新冠疫苗的受試者入組。
該臨床試驗結果顯示，普克魯胺治療輕中症新冠受試者的整體耐受性良好，安全可控。整個試驗過程中，不良事件發生率分別為對照組7.9%及普克魯胺組9.6%，其中大部分為輕 度，最常見的不良事件為眩暈(對照組及普克魯胺組均為1.1%)，其餘任何一種不良事件發生率均低於1%。研究中未發生任何嚴重不良事件。