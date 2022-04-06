香港電腦學會：創新科技推動商業決策

過去20多年來，全球所有網上超市零售商一直爭相開發最先進的知識產權和專利，包括人工智能(AI)、機器學習、機械人技術、雲技術、物聯網、模擬和建模能力等。網上超市的營運條件，是各行業中最為嚴苛的，既是世上最大的零售類別，也是最複雜的──雜貨產品的保質期和儲存溫度要求差異很大，要在不同地區市場設定對消費者具吸引力的價格，還需準確可靠地完成訂單，挑戰難度幾何級增長。

解決之法，現時其中一個大趨勢，是使用集群技術(Swarm AI)，協調一組自主機械人，作為一個系統工作以完成任務。舉例來說，約洗碗機大小的機械人，以每小時近15公里的速度，忙碌地用它們的機械爪舉起一箱箱的雜貨，根據產品購買頻率的算法，它們可能會將板條箱移動到另一個位置，或將它們從滑槽下放到揀選站。而現時幾乎所有網上超市都朝着這方向發展。

每個機械人都設有控制中心來監控，確保它們不會不斷碰撞。工作人員也在揀選站完成大部分工作，在屏幕上查看訂單，從他們面前的產品板條箱中選擇相應物品，然後放入機械人放置在另一個板條箱中的購物袋中，再將產品板條箱送回網格以重新裝滿物品，最後裝有客戶訂單的板條箱被送到裝運碼頭；一個50件的訂單可以在5分鐘內完成。

網上超市紛創建智能平台

智能平台在雲端運行，提供實時庫存預測、最後一分鐘訂單處理和智能送貨路線。零售商可以通過應用程式，為客戶提供所需資訊。此外，雲技術更可提供一個靈活的事件驅動的架構，以經濟而高效地回應客戶激增的需求。

此外，它還能增強開發敏捷性。工程師可以在不作前期基礎設施承諾的情況下測試新計劃，能在一小時內將想法從概念實現至生產，甚至可以將來自數百個微服務的數據集成到一個數據湖中，為整個基礎設施的人工智能功能提供支持。

這深層次的技術戰略，實在可以廣泛地應用於各行各業。機械人可執行在許多操作環境中所有基本任務：起重、移動、分揀，而且進步很快。現在機械人幾乎可以檢起任何精緻的物體，如新鮮水果而不會造成損壞，這項技能在許多製造環境中都會受到歡迎。

亞馬遜、Ocado、阿里巴巴也已成為一家雜貨零售商兼技術公司，出色地調整了戰略以滿足新的市場需求。不少企業也正採用新的智能、數據、專業知識和架構方法，將之融入不同戰略。雖然技術投資必須按邏輯和謹慎的順序進行，但決策卻不容遲疑，需要明智而快速地掌握剛開始出現的創新方法，以推動商業決策。

香港電腦學會企業架構專家小組執行委員會成員 譚旭臨