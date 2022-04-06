道指跌280點　油價偏軟

●踏入亞洲時段，美匯指數報99.45；港匯反覆處7.8339；離岸人民幣(CNH)見6.3787；美元兌日圓報123.7；歐元企1.0907；英鎊見1.3077。金價跌至1,920美元。布油企105.59美元；紐油跌1%於101.9美元爭持。道指期貨升40點；俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指低水100點。

●道指收報34,641點，跌280點或0.8%；標指收報4,525點，跌57點或1.26%；納指收報14,204點，跌328點或2.26%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報22,231點，跌271點或1.22%。

●即月恒生指數夜期收報22,618點，升144點，高水116點，成交20,304張。

●美國聯儲局理事布雷納德稱，當局可能最快5月「加速」收縮資產負債表，因美國通脹非常高，讓它成為聯儲局的首要任務，故「縮表」的速度可以比上次快很多。

●美國白宮新聞秘書Jen Psaki周二(5日)表示，儘管中國、印度和巴西沒有參與應對俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，但對俄羅斯的制裁仍會奏效。

●外媒報道，美國電商「一哥」亞馬遜宣布簽署多項衞星發射交易，將在地球低軌道部署衞星群，提供用戶網絡服務。

●紐約5月期油收報每桶101.96美元，跌1.32美元或1.28%；布蘭特6月期油收報每桶106.64美元，跌0.89美元或0.83%。

●外媒引述美國官員表示，美國、歐盟和七國集團(G7)將宣布對俄羅斯實施新一輪制裁，措施包括禁止對該國進行一切新的投資。

●紐約6月期金收報每安士1,927.5美元，跌0.3%。

●英國富時100指數收報7,613點，升54點或0.72%；法國CAC指數收報6,645點，跌85點或1.28%；德國DAX指數收報14,424點，跌93點或0.65%。

●外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)宣布，年度全球開發者大會(WWDC)將全面恢復為網上方式，即將在6月6至10日舉行，為疫情爆發以來第3度以網上模式舉辦。