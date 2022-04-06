陳樂怡：憧憬調控放寬　內房股宜低吸

中國證監會明確境外監管機構在中國境內進行調查取證或開展檢查，通過跨境監管合作機制進行，並刪去現場檢查以中國監管機構為主的條文。中方釋出善意，有望促進中美兩國就中概股審計達成協議。

另邊廂，內地3月官方製造業及服務業採購經理指數(PMI)跌至收縮區間，市場憧憬第二季將放水，為大市帶來支持。然而，美國滯脹風險、內地科網監管等因素持續限制港股上行空間，加上港元匯價偏弱，料恒指50天線(約22,800點)阻力增加。

美國聯儲局3月議息會議紀錄於本周即將公布，市場關注有關5月加息及其後縮表計劃的啟示。美國3月就業市場繼續強勁，新增就業職位達到43.1萬個，連續11個月超越40萬個。當地失業率亦進一步下降至3.6%，平均工資增長加快至5.6%，增強市場預期當局加快收緊貨幣政策。

越秀地產為大灣區龍頭，國企背景有助加強投資者信心，加上公司獨特「鐵路+物業發展」的商業模式在廣洲取得成功後，有望複製到其他城市。公司去年核心淨利潤按年升3.2%，「三道紅線」保持「綠檔」達標，淨負債比按年降0.4個百分點至47.1%。

該股預測市盈率約5倍，股息率逾8厘，建議收集，向上阻力位9.2元，向下跌穿支持位7.2元止蝕。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)