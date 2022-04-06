香港3月標普全球PMI跌至42　營商情緒維持悲觀

根據標普全球最新PMI數據顯示，香港特區私營經濟在3月加劇萎縮。受疫情持續困擾，企業新增的訂單與產出量進一步下降，跌幅亦較2月擴大，導致採購活動減少；但就業水平則有所回升。內地實施封控，促使供應商再度延長投入品的交付時間，也令通脹壓力愈益加劇，為企業營運添壓。此外，整體的營商情緒維持悲觀。

3月份標普全球香港特區採購經理指數(PMI)經季節調整後，由2月42.9跌至42，處於50持平點之下，反映私營經濟連續3月收縮，並創下2020年4月以來最大跌幅。

企業新增的產出量和訂單量連續3個月下跌，而在第5波疫情持續衝擊下，3月份跌速亦見加快。隨着內地針對疫情實施封控，企業從內地新接的訂單量繼續縮減。至於海外訂單，情況也大致相約。

由於需求轉弱，業者3月份並不積極採購，庫存量也隨之縮減。調查資料透露，社交距離措施對業務營運造成干擾，因此當經濟環境轉差，往往減持存貨。不過，企業於月內增聘了人手。業者滙報，由於2月曾緊縮人力，因此在3月追補。

隨着新增業務減少，企業3月未完成的工作量持續下降。此外，供應商進一步拖長交貨時間，倒退程度攀至去年1月以來最高。業者就此提及，內地實施封控，加劇了航運及供應商延誤，導致供應商表現持續惡化。

整體投入成本出現2011年10月以來的最大升幅，反映香港特區私營經濟 3 月承受的價格壓力大增。隨着烏克蘭局勢推高原材料及運輸成本。因此，整體投入成本由採購價格帶動向上。

標普全球經濟研究部副總監Jingyi Pan稱，面對第5波疫情的不利影響，以及相應的禁足

措施，香港特區私營經濟3月有萎縮加劇的迹象。不但需求與產出同時急跌，就連企業的營商情緒也維持看淡。供應鏈瓶頸因內地封控變得更脆弱，而烏克蘭局勢則加劇了價格壓力，兩者都使企業營運百上加斤。因此，預料第1季度會出現收縮，影響當季增長。重新擴充人手固然是良好徵兆，但員工薪資目前仍受擠壓，經營信心仍低迷。