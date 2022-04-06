香港會計師公會：企業籌備IPO　專業會計不可缺

香港是全球最活躍的新股集資市場之一，儘管近兩年新冠肺炎疫情反覆，並對經濟造成打擊，但根據聯交所資料，2021年新股上市集資金額仍然高達3,189億元。在整個上市籌備過程中，會計師在整理財務資料、財務把關與監管機構及投資者溝通等範疇可謂功不可沒。

每宗企業成功上市的背後，都有一隊經驗豐富的專業團隊掌握全局，確保企業可以滿足嚴謹的監管標準，為投資者提供強而有力的保護。在這支團隊中，專業會計師是不可或缺。

首次公開招股(IPO)籌備階段過程漫長，而且不容有失，因為一旦上市失敗，企業除了需要承受財務損失之外，更會損害聲譽。一般而言，企業會在目標上市日期前12至24個月開始籌備，成立管理辦公室來監督IPO的過程，並委任一名保薦人、一名申報會計師和一名法律顧問，以收集相關文件及資源，滿足監管當局的要求。

在企業上市的過程中，申報會計師擔任的角色離不開整理財務資料。以申請於主板上市為例，申報會計師的職責是整理並協助企業提交過去3個財政年度的財務資料，以評估其盈利表現能否通過盈利測試。此外，申報會計師亦需要編製可靠且可驗證的利潤及營運資本預測備忘錄。

除了面向監管機構外，會計師在協助企業面對投資者亦有角色。憑藉會計師對企業的業績、商業模式、盈利表現的知識，協助企業撰寫招股書，將企業賣點及潛力清楚地向投資者呈現，猶如替企業「度身訂造」一份引人入勝的履歷表。事實上，招股書中的財務資料亦需經會計師審核，以確保其準確性。

會計師亦能以多種其他身份參與上市過程，包括上市申請者的首席財務官、保薦人、內部監控顧問或稅務顧問等。在整個上市籌備過程來看，會計專業人才除了編製帳目報告外，在企業管治層面上亦發揮重大作用，包括全面審核企業的財務報告系統及內部監控是否符合上市水平，幫助公司在報告中整合財務和環境、社會和管治(ESG)資料。這些都有助提高企業的合規性及透明度，令市場對企業更具信心。

香港會計師公會