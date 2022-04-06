中國3月財新服務業PMI急挫至42　創兩年新低

中國3月財新服務業PMI跌至42，較2月大幅回落8.2個百分點，為2020年3月以來最低。

此前公布的3月財新中國製造業PMI錄得48.1，同樣落入收縮區間。兩大行業景氣度雙雙下降，拖累3月財新中國綜合PMI下降6.2個百分點至43.9，為2020年3月以來最低，顯示近期疫情導致企業生產經營活動再度收縮。

財新中國PMI走勢與國家統計局一致。統計局公布的3月製造業PMI錄得49.5，下降0.7個百分點；服務業商務活動指數為46.7，下降3.8個百分點；綜合PMI回落2.4個百分點至48.8。

從分項數據看，服務業供求嚴重收縮。3月服務業經營活動指數大幅下降，近7個月來首次低於盛衰分界線，服務業新訂單指數繼續在收縮區間下降，為2020年4月來最低。受訪企業反映，這主要與新冠疫情反彈、防疫措施收緊有關。海外疫情同樣導致外需受挫，3月新出口訂單指數降至2020年11月來最低。

服務業成本加速上漲，但向消費端的傳導有限，企業成本壓力增大。3月服務業投入價格指數由2月的6個月來低點重新加速上揚，超過長期均值，企業反映原料、食品、運輸、用工和防疫等成本和開支均有所上漲。雖然成本漲幅加劇，但受限於需求較弱，服務業出廠價格指數在擴張區間小幅回落，為7個月來最低。部分漲價企業表示加價是向客戶轉移增加的成本負擔，其他企業則在疫情下降價以吸引新訂單。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，3月受內地局部疫情暴發因素影響，製造業、服務業景氣度大幅轉弱，服務業受影響更加明顯。供給收縮，需求承壓，出口惡化，企業成本上升，用工穩定，市場樂觀情緒有所減弱。目前國內正面臨2020年初以來最為嚴峻的疫情形勢，同時，外部不確定因素增加，俄烏局勢前景不明，大宗商品市場大幅波動。多種因素形成共振，加劇了內地經濟下行壓力，滯脹風險凸顯。