【高盛推介】騰訊及美團齊回吐 周初獲資金轉向流入
2022年04月06日 10:48
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊周一(4日)突破390港元收市，今(6日)早則回吐，最新報380.2元，跌約2.5%。據騰訊公布，本周一於聯交所回購77.5萬股，涉資約3億元。
美團於本周一突破160元水平收市，升約7.4%；今早回吐，最新報161.7元，跌約3%。有券商指美團去年第4季在餐飲及本地服務維持領導地位，核心盈利勝預期，並維持對其「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，騰訊淡倉於本周一獲資金轉向流入，有約340萬元，並見流入熊證的資金集中在420元收回區域的產品。好倉方面，本周一部署牛證的資金沽出較遠收回價的產品，並見部分轉倉至360元收回區域的產品。
美團方面，亦見淡倉於本周一獲資金轉向流入，有約1,110萬元，並見流入熊證的資金較集中在170元及180元收回區域的產品。好倉方面，認購證於上周四(3月31日)及上周五(4月1日)共錄得約710萬元資金流入後，本周一獲資金轉向沽出。
投資者如看好騰訊，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約5個月的低街貨騰訊購(29019)。貼價選擇可留意年期約5個月的騰訊購(29806)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(63617)，遠牛選擇可留意騰訊牛(66912)，與現價有約20及30元收回距離。
騰訊購(29019)，行使價460元，2022年08月22日到期，實際槓桿8.1倍，高槓桿、低街貨。
騰訊購(29806)，行使價450元，2022年09月13日到期，實際槓桿7.2倍，貼價。
騰訊牛(63617)，收回價360元，行使價357.2元，換股比率500，實際槓桿13.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛(66912)，收回價350元，行使價347.2元，換股比率500，實際槓桿10.2倍，近30元收回距離遠牛。
投資者如看淡騰訊，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約5個月的騰訊沽(11632)。高槓桿選擇可留意年期約2個月的騰訊沽(20220)。熊證方面可留意屬近熊的騰訊熊(63626)，與現價有約20元收回距離。
騰訊沽(11632)，行使價337.68元，2022年08月22日到期，實際槓桿5.2倍，貼價。
騰訊沽(20220)，行使價373.59元，2022年05月26日到期，實際槓桿8.5倍，高槓桿。
騰訊熊(63626)，收回價400元，行使價403元，換股比率500，實際槓桿15.9倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
美團購(29782)，行使價178.98元，2022年08月26日到期，實際槓桿4.1倍，高槓桿
美團購(13431)，行使價188元，2022年09月27日到期，實際槓桿3.9倍，中期、低街貨
美團牛(64522)，收回價140元，行使價137元，換股比率500，實際槓桿6.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高
投資者如看淡美團，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約4個月的低街貨美團沽(13985)。價外選擇可留此年期約5個月的低面值美團沽(12967)。熊證方面可留意屬遠熊的美團熊(66042)，與現價有約30元收回距離。
美團沽(13985)，行使價148.48元，2022年08月17日到期，實際槓桿3.0倍，貼價、低街貨。
美團沽(12967)，行使價116.78元，2022年09月07日到期，實際槓桿3.2倍，價外、低面值。
美團熊(66042)，收回價190元，行使價193元，換股比率500，實際槓桿5.2倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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