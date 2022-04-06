【高盛推介】騰訊及美團齊回吐　周初獲資金轉向流入

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊周一(4日)突破390港元收市，今(6日)早則回吐，最新報380.2元，跌約2.5%。據騰訊公布，本周一於聯交所回購77.5萬股，涉資約3億元。

美團於本周一突破160元水平收市，升約7.4%；今早回吐，最新報161.7元，跌約3%。有券商指美團去年第4季在餐飲及本地服務維持領導地位，核心盈利勝預期，並維持對其「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，騰訊淡倉於本周一獲資金轉向流入，有約340萬元，並見流入熊證的資金集中在420元收回區域的產品。好倉方面，本周一部署牛證的資金沽出較遠收回價的產品，並見部分轉倉至360元收回區域的產品。

美團方面，亦見淡倉於本周一獲資金轉向流入，有約1,110萬元，並見流入熊證的資金較集中在170元及180元收回區域的產品。好倉方面，認購證於上周四(3月31日)及上周五(4月1日)共錄得約710萬元資金流入後，本周一獲資金轉向沽出。

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