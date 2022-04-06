福布斯億萬富豪榜出爐　俄財閥身家大縮水

福布斯公布2022全球億萬富豪榜，全球共有2,668位億萬富翁，低於去年創紀錄的2,755位；他們的總財富為12.7萬億美元，低於去年創紀錄的13.1萬億美元。

億萬富翁人數方面，美國共有735人最多，去年為724人；中國(包括香港和澳門)共有607人位居次位，其次為印度有166人，德國134人，俄羅斯83人。

值得留意，俄羅斯和中國的億萬富翁顯著減少。今年上榜的俄羅斯億萬富翁減少了34人，主要是俄羅斯入侵烏克蘭，導致俄羅斯股票和盧布的貶值以及制裁所致。福布斯稱，俄羅斯億萬富翁的財富在過去一年中減少了2,600億美元，自去年5,840億美元降至今年的3,200億美元。

中國的億萬富翁則受到政府打壓科技公司、股市走弱以及房地產行業陷入困境的打擊，比一年前縮水了約5,000億美元，財富由2.5萬億美元大降至1.96萬億美元。

至於榜單排名，SpaceX創辦人馬斯克為全球首富，亞馬遜創辦人貝索斯屈居第二位，法國奢侈品巨頭LVMH集團伯納德(Bernard Arnault)及家族以1,580億美元財富居第三位；微軟創辦人蓋茨、股神巴菲特分別以1,290億美元、1,180億美元位列第四位及第五位。