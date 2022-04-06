【高盛推介】港交所曾失360元 部分資金轉倉至牛證
2022年04月06日 11:57
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高盛(亞洲)有限責任公司：港交所本周一(4日)重上370港元水平收市後，今(6日)早市低開約0.2%後跌幅擴大，最低見359元。早前有券商指港交所重申將加強香港作為連接東西方的國際金融中心的作用，及指或在短期內公布上市制度優化。該行維持對港交所「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周四(3月31日)及上周五(4月1日)共錄得約540萬元資金流入後，本周一獲資金轉向沽出，並見部分轉倉至牛證。淡倉方面，則見本周一見資金轉向流入，有約160萬元。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價400元以下產品中，槓桿最高的港交購(12525)。高槓桿選擇可留意年期約5個月的港交購(28427)。高敏感度選擇年期約6個月的低街貨港交購(28762)。牛證方面可留意屬近牛的港交牛(66783)，與現價有約30元收回距離。
港交購(12525)，行使價399元，2022年08月30日到期，實際槓桿8.2倍，貼價、行使價400元以下產品中，槓桿最高。
港交購(28427)，行使價418.2元，2022年09月19日到期，實際槓桿8.4倍，高槓桿。
港交購(28762)，行使價388.2元，2022年09月22日到期，實際槓桿7.1倍，高敏感度、低街貨。
港交牛(66783)，收回價330元，行使價328元，換股比率500，實際槓桿10.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
港交沽(11188)，行使價300元，2022年09月13日到期，實際槓桿5.9倍，高槓桿。
港交熊(55046)，收回價400元，行使價402元，換股比率500，實際槓桿8.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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