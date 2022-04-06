【高盛推介】港交所曾失360元　部分資金轉倉至牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：港交所本周一(4日)重上370港元水平收市後，今(6日)早市低開約0.2%後跌幅擴大，最低見359元。早前有券商指港交所重申將加強香港作為連接東西方的國際金融中心的作用，及指或在短期內公布上市制度優化。該行維持對港交所「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周四(3月31日)及上周五(4月1日)共錄得約540萬元資金流入後，本周一獲資金轉向沽出，並見部分轉倉至牛證。淡倉方面，則見本周一見資金轉向流入，有約160萬元。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。