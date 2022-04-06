萊坊：上季全球9成城市樓價上升　香港僅漲3.6%區內跑輸

萊坊今日(6日)發表的2021年第四季《全球城市住宅指數》指出，去年追蹤的全球150個城市中，有140個城市的樓價錄得上升，較2020年的122個城市為多，而全球樓價指數在2021年就上升約11%，為近18年以來增長速度最快。

報告指出，香港住宅樓價於2021年第四季錄得約3.6%的按年升幅，高於2020年同期的約0.2%，全球樓價升幅排名第123位。至於鄰近的內地城市深圳及廣州去年同期樓價升幅分別約4.8%與約8.7%，排名113位及80位。

其他亞洲城市如東京及新加坡去年樓價升幅亦高於香港，按年分別漲約10.7%及10.6%，排名第59位與第61位。

而截至2021年第四季的過去一年，全球樓價升幅最大為伊斯坦堡，錄得約63%的增長。至於同期有10個城市的樓價下跌，其中吉隆坡錄得最大跌幅，按年下跌約5.7%。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，本港的住宅樓價在過去12個月繼續呈現穩定增長，但升幅較其他主要城市低，主要是由於高基數效應和較溫和的通脹。 雖然現時在第五波疫情爆發影響下，住宅市場表現暫時欠佳，但在新修訂放寬按揭成數的措施下，預計在這波疫情受控後，住宅市場將會價量齊升。今年息口將繼續保持在低水平，推動買家上車或換樓。