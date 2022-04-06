渣打：恒指次季22000點上落　看好能源金融工業股

渣打財富管理投資策略主管梁振輝表示，雖然今年股票市場未必如2020年以及2021年亮麗，惟整體股市經過首季波動後仍然做好，其中看好能源、金融和工業股，預期港股短期內跌至18,000點低位機會較微，次季恒生指數或於22,000點水平上下波動2,000點，衝上24,000點需等待「催化劑」。

美債息早前出現孳息曲線倒掛，他指，對股市未必有即時影響。在美國聯儲局議息前，港股將面對一段時間的「真空期」，加息和縮減資產負債表等因素將繼續在市場醞釀，對港股有一定壓力。惟若往後美元逐步回落，或牽動更多資金流入亞洲及香港股市。

科網股上季出現顯著跌幅，他稱，以往高增長的吸引力有所失色，加上內地相關監管未完全明朗，在欠缺政策透明度的情況下，相信科網股仍然受壓。他又認為，內地保住經濟增長5.5%目標需要更多行動，預期今季在財政和貨幣政策上將有更多配合，例如降準和輕微降息。

另外，渣打財富管理高級投資策略師林嘉文表示，黃金有望對沖股市下跌風險及美元潛在貶值的情景，預計黃金未來一年或升上每安士2,200美元。