第一太平戴維斯：首季優質街舖及主要商場租金跌5%

第一太平戴維斯發表2022年第一季香港零售租賃市場報告，第5波疫情加上更嚴格的社交距離防疫措施，令首季對於商舖市場復甦的希望破滅，首季租賃成交沉寂的優質街舖及主要商場，租金按季下跌5%。

本港零售銷貨額數字在2月份回落，零售業的失業率及就業不足率亦較去年底上升。現行的社交距離措施及檢疫隔離規定達至迄今最嚴格的水平，令消費人流極低，許多零售相關行業被迫暫時或永久停業，零售市場幾近冰封，即使近年一直表現堅韌的餐飲業及民生用品行業亦深受打擊，去年年底零售租賃市場展現的微弱復甦勢頭叫停。

該行指出，首季租賃活動受壓，季內僅有少量餐飲業成交個案，優質街舖市場及主要購物中心市場的租金在本季度回落，按季下跌5%。面對第五波疫情，主要購物中心的業主普遍願意向租客提供租金優惠或減免，但亦有少量業主堅拒減租，許多購物中心業主正積極評估及調整其租金減免措施，以應對不斷變化的疫情及政府規定。

第一太平戴維斯亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民表示，新型變種病毒引發的嚴峻疫情，迫使多種零售相關行業停業，即使抗禦力一直較強的餐飲業及民生日用品行業亦受影響。

該行香港商舖部資深董事陳澤鳴指出，踏入第二季，業界期待消費券有助刺激本地零售市場。然而，更持久的復甦仍將取決於本港市民回復正常生活，以及恢復跨境及國際旅遊的進度。