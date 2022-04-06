世邦魏理仕：疫下首季復甦放緩　料全年寫字樓租金或最多跌5%

世邦魏理仕發表《2022年第一季香港商業房地產市場觀點》，報告指出，新冠疫情第5波令香港處於停滯狀態，過去1年稍為復甦的市場動力，在今年第1季出現明顯的放緩情況。

該行香港區研究部主管陳錦平稱，第5波疫情令經濟勢頭在首季度急轉直下，變種病毒、地緣政治緊張局勢加劇，以及美國加息，導致港股回調，且消除了部分財富效應。不過，隨着港府準備於本月放寬部分社交距離措施，以及派發電子消費券刺激消費，預期經濟勢頭在下半年將出現明顯改善。

其中寫字樓租賃勢頭於第1季減弱，但受惠於去年洽談至今年完成的租賃個案，總租賃面積按季增長9%至約91.5萬方呎，當中1月份佔約50%。甲級寫字樓首季淨吸納量轉為正數，達約46.44萬方呎，結束對上9個季度的收縮。儘管淨吸納量為正數，但因新落成的項目租賃活動緩慢，空置率保持約11.6%水平。

各核心區除中環外，各區空置率仍處於雙位數水平，而大部分地區空置率有所回落，惟灣仔及銅鑼灣空置率錄得增長，升至約11.1%。隨着新供應項目投入市場，令首季總空置樓面面積達960萬方呎的新高紀錄。

至於寫字樓租金於第1季下降約0.6%，是過去3年下行周期中最小跌幅。該行香港顧問及交易服務-辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩表示，更多新項目推出和市場業務勢頭恢復，租賃活動預計將在2022年下半年增加。由於供應量較多，該行原先預計今年寫字樓租金將會持平，現估計全年或有最多5%跌幅。

商舖市場方面，由於業務營運受到停業影響，租賃情緒減弱，商舖空置率按季回升0.8個百分點至15.2%，以尖沙咀空置率最高，按季升4.3個百分點至20.3%。而第1季租金按季下跌約5.9%，其中中環空置率相對較低，租金下行壓力相對較弱，租金按季跌約5.6%。

該行香港顧問及交易服務─商舖資深董事溫運強指出，社交距離措施將於本月放寬，以及派發電子消費券，零售市場有望在下半年出現較強勁的反彈，估計今年舖位租金將按金平穩發展。