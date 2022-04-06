飛達帽業︰運費減低機會微 今年提高產能20%
2022年04月06日 15:50
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顏寶鈴
飛達帽業(01100)副主席兼董事總經理顏寶鈴表示，運輸困難的情況暫時難以改變，即使公司已經陸續實施採購本地化策略，但供應鏈仍主要來自內地。之前很多布料、機器來自上海，雖然當地最近封關，但興幸可以改由深圳出貨，且孟加拉當地有足夠存料，否則難以應付訂單需求。她又希望下半年運費不要再增加，但減低的機會很難。
公司表示，已與多個客戶或合作夥伴設立機制，費用會根據紙箱、物流、棉花中間價變化而出現適當調整。
顏寶鈴形容，今年首3個月訂單「供不應求」、「爆到不得了」，公司因而擴充人手，目前已增至約8,500人，料年底工人或增至1萬人。公司去年底在孟加拉及深圳工廠共聘用約7,600人。此外，公司已把廠房個別部門的人手，由原來一班制，改為兩班或三班制，讓機器不間斷工作，希望提高生產量，預計料今年產能增加20%。
身處孟加拉的顏太表示，當地未有受疫情影響，不過工人仍有在廠房戴口罩，保持嚴謹防疫標準。
管理層表示，去年起公司主要市場美國的經濟活動快速恢復，娛樂活動、體育賽事如常舉行，很多2020年停止採購的零售商庫存量極低，以至去年加大採購力度，推動公司業務增長，今年仍見需求有持續性增長。