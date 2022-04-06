摩根資管：港股有望從低谷回升　中概股後市樂觀

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰表示，對港股後市持正面和樂觀看法，因中美審計糾紛和內地監管因素漸明朗化，並相信香港本土經濟經歷最黑暗時期後，港府將逐步放寬限制措施，以及中港有望恢復通關等，可推動港股由低谷回升。

對於中國證監會擬修改規定，配合美方對中概股的審計要求，他指出，中方行動對中概股正面，但在涉及國家安全信息的企業審計問題上，相信雙方還需進行磋商，料中概股短期仍會波動。

不過，許表示，內地對科網股的監管不確定性已大為減低，且目前板塊估值具吸引力，認為投資者長遠要評估監管政策對中概股盈利表現的影響，和企業應對方法。他續指，即使中企未來營業額增長或降速，但看到企業開始開源節流，以控制成本，相信企業仍具盈利能力，對中概股後市較樂觀。

內地經濟方面，許直言，要達到中央訂立全年增長5.5%的目標難度很高，因內地疫情再次爆發，拖累首季經濟增速，相信中央需出台更大力度的財政和貨幣政策，推動下半年增長加快，才可追上其目標。

但他相信，市民在疫情過後會出現報復式消費，不太擔心疫情對內地消費的影響，反而企業投資和融資表現對經濟影響較大，料人民銀行隨時會再下調存款準備金率。

他預計，內地政府今年以避免系統性金融風險為目標，將主力穩定房地產市場交投，近期地方政府放寬限購政策，但料未會直接出手協助資金出現問題的高負債房企。

許長泰認為，市場已大部分反映地緣政治同美國加息等利淡消息，惟後市要留意歐美加大制裁俄羅斯力度、加息周期比預期更長，以及疫情再惡化的風險，對內需消費、新能源和高息股看高一線。