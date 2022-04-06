道期跌過百點　油價企穩100美元

●美匯指數報99.62；港匯見7.8393；離岸人民幣(CNH)報6.3693；美元兌日圓報123.86；歐元企1.0896，英鎊處1.3075。金價報1,922美元。布油報107.57美元，紐油報102.71美元。比特幣企4.5萬美元水平。道指期貨跌134點。

●市後關注點

17:00 歐元區2月生產物價指數(PPI)

-大和指招商局港口估值不高，上調目標價至19元。

-渣打：恒指次季22,000點上落，看好能源金融工業股。

-飛達帽業︰運輸成本續高企，今年提高產能20%。

-摩通對信達生物增長前景樂觀，評級「增持」。

●中國經濟：

-本田：3月在內地汽車銷量按年跌33.2%。

-封城防疫威脅農業，內地恐面臨糧食短缺。

●ING︰去年全球貿易達28.5萬億美元，半數經由信用證進行。

●通用夥本田推廉價電動車，目標打低Tesla。

●富豪榜：

-李嘉誠膺胡潤全球房地產企業家首富。

-福布斯億萬富豪榜出爐，俄財閥身家大縮水。

●晶片短缺持續，交貨期拉長至26.6周。

●俄烏戰雲：

-英特爾即時暫停俄國所有業務

●駿利亨德森：今年全球政府債務再創新高。

●亞開行：亞洲發展中經濟體今年GDP料增長5.2%。