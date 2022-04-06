道期跌過百點　油價企穩100美元

2022年04月06日 16:11
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    ●美匯指數報99.62；港匯見7.8393；離岸人民幣(CNH)報6.3693；美元兌日圓報123.86；歐元企1.0896，英鎊處1.3075。金價報1,922美元。布油報107.57美元，紐油報102.71美元。比特幣企4.5萬美元水平。道指期貨跌134點。
    ●市後關注點
    17:00 歐元區2月生產物價指數(PPI)
    ●恒生指數全日收報22,080點，跌421點或1.87%。國企指數收報7,608點，跌162點或2.09%；科技指數收報4,587點，跌182點或3.82%。主板成交1,342億港元。https://bit.ly/37mUB2f
    -大和指招商局港口估值不高，上調目標價至19元。
    -渣打：恒指次季22,000點上落，看好能源金融工業股。
    -飛達帽業︰運輸成本續高企，今年提高產能20%。
    -摩通對信達生物增長前景樂觀，評級「增持」。
    ●滬綜指收升不足1點，煤炭、釀酒及飛機製造股全線跌逾1%。https://bit.ly/36Zqkqr
    ●中國經濟：
    -本田：3月在內地汽車銷量按年跌33.2%。
    -封城防疫威脅農業，內地恐面臨糧食短缺。
    ●ING︰去年全球貿易達28.5萬億美元，半數經由信用證進行。
    ●通用夥本田推廉價電動車，目標打低Tesla。
    ●富豪榜：
    -李嘉誠膺胡潤全球房地產企業家首富。
    -福布斯億萬富豪榜出爐，俄財閥身家大縮水。
    ●晶片短缺持續，交貨期拉長至26.6周。
    ●俄烏戰雲：
    -英特爾即時暫停俄國所有業務
    ●駿利亨德森：今年全球政府債務再創新高。
    ●亞開行：亞洲發展中經濟體今年GDP料增長5.2%。