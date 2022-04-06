【產經直播】港股轉弱　恒指下試幾多點？

美國聯儲局官員放鷹，指最快下月「迅速」縮表，隔晚美股全線收跌。港股假後復市北水回歸，但無助恒指向上，周三(6日)低開282點後，早段曾跌近500點，其後跌幅一度收窄，但臨尾市沽壓又再加劇，最終跌421點，報22,080點。港股轉弱，恒指要下試幾多點？

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