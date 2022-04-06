【產經直播】港股轉弱 恒指下試幾多點？
2022年04月06日 16:23
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑
美國聯儲局官員放鷹，指最快下月「迅速」縮表，隔晚美股全線收跌。港股假後復市北水回歸，但無助恒指向上，周三(6日)低開282點後，早段曾跌近500點，其後跌幅一度收窄，但臨尾市沽壓又再加劇，最終跌421點，報22,080點。港股轉弱，恒指要下試幾多點？
美國及歐盟對俄羅斯展開新一輪制裁，商品價格續彈上。油價雖於亞洲時段曾稍為回落，但「三桶油」仍逆市走強，中海油(00883)升5.2%，報11.7元，創超過一年新高；中石油(00857)亦升約2%。油股現價追入仲值唔值博？推介邊隻？
內地陸續有省市放寬房地產限購政策，蘭州計劃降低買樓首期比例，內房股做好，中海(00688)升半成過外、華潤置地(01109)升1%。不過，內房債務危機未解決，多隻內房股仍處停牌，惠譽亦下調碧桂園(02007)違約評級展望至「負面」，內房股何去何從？
開拓藥業(09939)新冠藥臨床試驗數據結果理想，股價一度爆升近2.3倍，收市仍飆升逾1倍。在內地疫情嚴峻下，現階段追入風險大唔大？
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