消費券快到手！新地上水廣場及PopWalk天晉滙趁機推優惠

由本周四至5月20日期間，The Point會員只需於上水廣場2至5樓的商戶，以4大指定電子貨幣即日消費滿8,000元，即可享總值超過800元獎賞，包括450元商場優惠券及388元禮品。同時，即日消費滿5萬元，即享總值近5,000元獎賞，當中包括4,000元商場優惠券及920元禮品。

若即日消費12萬元，更可享總值近1.45萬元獎賞，包括1.3萬元商場優惠券，以及價值1,499元的AirPods第三代。獎賞總值高達2萬元，並同時賺取積分，上述各款商場贈券分別適用於場內多間人氣商戶。

至於同系的PopWalk天晉滙，由4月15日起至6月30日，The Point會員即日以電子貨幣單一消費滿300元，便可成功登記積分，並獲贈印花1個。每集齊5個印花，即可獲贈50元美食優惠券1張，如此類推。推廣期內集滿最多印花之頭10位會員，更可額外獲贈1,500元 Point Dollar及PopWalk指定禮券組合。

同時，上水廣場及PopWalk天晉滙兩個商場的商戶配合消費券派發，推出多種商戶折扣或立減優惠，貨品折扣低至34折。其中有珠寶商戶的部分鑽飾貨品，將以61折優惠價發售，有運動用品店亦以34折優惠價發售個別系列波鞋。此外，PopWalk天晉滙內的韓國食品店自4月8日起，也以部分產品，個別更有買一送一等優惠。