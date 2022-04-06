制裁別人反累己？學者：美元主導地位或20年內終結

外媒報道，美國哈佛大學經濟學教授KennethRogoff表示，美元主導地位很可能會在20年內終結，因為在俄烏戰爭爆發後，美國及盟國祭出制裁，限制俄羅斯進入美元主導的全球金融體系，反而將因此激發美元替代方案。

全球去美元化的步伐持續加速，Rogoff稱，隨着西方制裁限制俄羅斯進入以美元為主導的全球金融體系，這種「美元武器化」的行為，可能會進一步刺激美元替代方案的需求。

Rogoff指出，中國和俄羅斯長期以來一直在尋找美元的替代品，對於新興國家來說，虛擬貨幣將會成為美元的替代品。而俄烏衝突危機將助長加密貨幣、穩定幣、央行數位貨幣等數位金融的應用。

Rogoff提到，美國封鎖或凍結俄羅斯央行的外匯儲備，乃歷史性的發展。以美國為首的西方世界對俄國實施金融制裁的先例，很可能會加速國際金融體系內與美元競爭的行為。但發生速度不會以非常快，只是原本需要50年才能實現的事，現在可能只需要20年。

國際貨幣基金(IMF)第一副總裁GitaGopinath早前表示，西方國家對俄羅斯的金融制裁，可能會削弱美元的主導地位，並導致國際貨幣體系更加分化。高盛亦警告，美元面臨諸多風險，或讓美元最終成為英鎊一樣的小眾貨幣。