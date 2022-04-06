物業拍賣轉旺　柴灣兩房銀主盤售448萬元

樓市成交轉趨活躍，另類單位連獲承接，周三(6日)兩場物業拍賣會共沽出5項同類物業，當中包括4項銀主盤，以及1個半份業權的無契單位。

其中忠誠拍賣行今日拍出3項物業，包括柴灣居屋宏德居德禧樓低層A室銀主盤，實用面積約403方呎，已補價自由市場開價368萬元，獲6組客人出價競投，最後搶高80萬元或約21.7%，以448萬元成交，呎價約11,117元。

同場長沙灣宇晴軒3樓單號車位，亦屬銀主物業，以150萬元推拍，在3組買家競價下，以166萬元售出，較開價高約10.7%。

至於旺角富都大廈頂層單位無契盤，實用面積約510方呎，另設408方呎平台及516方呎天台，以260萬元推拍單位一半業權，最後亦以該口開價售出。

該行拍賣部總經理鄭世傑表示，4月份睇樓及拍賣場氣氛表現良好，公司接獲查詢亦較早前明顯增加。

此外，黃開基拍賣行今日亦拍賣售出2個銀主住宅單位，該行發言人稱，西營盤均益大廈2期中層C6室，實用面積約404方呎，推拍價460萬元，搶高65萬元，成交價525萬元，較估價約610萬元低約13.9%，呎價約12,995元。

另一個售出單位為元朗保安樓高層D室銀主盤，實用面積約389方呎，開價300萬元，最後以330萬元成交，較開價高一成，呎價約8,483元。