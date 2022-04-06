對俄制裁恐引爆環球糧食危機　高通脹時代來臨！

俄烏局勢未見好轉，俄羅斯與西方國家從多方面互相實施制裁，恐引發全球糧食危機。國際清算銀行(BIS)預期，持續數十年的低通脹時代恐過去，現正處於步入高通脹的轉捩點。

俄羅斯總統普京承認，隨着目前情況發展，全球市場出現肥料短缺料不可避免，將密切留意海外食品供應，尤其是出口往敵對國家的狀況，全球貧困地區的糧食短缺問題亦將惡化，導致新一波移民潮及食品價格上漲。他稱，制裁行動阻礙來自俄國及白俄羅斯的肥料供應，天然氣價格持續攀升導致西方國家在生產肥料時成本更高，並警告俄國或對這些戰略資產國有化，以回應西方國家的制裁，更有俄國官員形容，食品就如一項軟性武器。

BIS總經理Agustin Carstens表示，即使各國央行開始收緊貨幣政策抑壓通脹，疫前的低通脹景況恐一去不返，新壓力正崛起，不單來自勞工市場，勞工將要求更高工資，以彌補被通脹蠶食的收入。此外，有迹象顯示全球化角色將被重塑，由於疫情及地緣政治等因素，部分企業或從全球供應鏈中分離，而低通脹水平能維持數十年有賴這種全球分工模式。

此外，外媒報道，佔中國糧食產量逾20%的吉林、遼寧、及黑龍江三省，因當局嚴格的疫情防控措施，多達三分之一農民出現農耕投入不足的問題。吉林省政府統計顯示，直至3月底，當地約三分之一農民仍未得到足夠肥料，惟離他們開展傳統的春季播種期僅剩約三周。

外媒引述不願具名的政府農業政策顧問表示，內地正面臨糧食短缺危機，須因應農業調整「清零」策略，不應將控制疫情凌駕一切。確保糧食供應既是國策，部分地方政府為了完成復耕任務，填平養魚塘或剷平果園，以恢復種糧。