傳鳳凰衛視台北站即將關台

駐台21年的鳳凰衛視傳出下月14日遣散全數25名台灣員工。台媒引述台灣當局的調查報道，鳳凰衛視股權去年發生重大變動(即劉長樂賣盤)，國企背景的紫荊文化集團已成最大股東，內地官方對鳳凰衛視具有實質控制力。台灣的經濟部投審會去年審查認定該集團為中資企業，已做出停止、撤回投資或改正的行政處分。

王美花表示，經投審會審查，已認定鳳凰衛視歷經股權轉換及人事變動，由於台灣目前沒有開放內地資本經營媒體業，因此在去年9月做出行政處分，並給予6個月改善期；鳳凰衛視提出人員遣散等調配問題，因此給予展延，展延期限至今年5月14日為止。

經濟部表示，依據兩岸條例第73條及「大陸地區人民來台投資許可辦法」規定，對岸人民、法人直接或間接持有第三地區公司股份、出資額逾30%、或對該第三地公司具有控制能力，即認定該公司為內地企業。