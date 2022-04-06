全球債務愈滾愈大　中國去年增債5萬億救市

新冠疫情所帶來的經濟影響令全球債務壓力大增之際，由俄烏戰爭引發的「後遺症」，更恐成為引爆全球債務危機的導火線。全球資產管理巨頭駿利亨德森(Janus Henderson)發表的研究報告指出，中國、美國及日本等各大主要經濟體為了保護其經濟免受衝擊，勢增加發債規模，預計今年全球政府債務總額將達到71.6萬億美元(約558億港元)，按年大增近一成，利息負擔超過1.1萬億美元(約8.5萬億港元)。

報告指出，全球政府債務在去年達到破紀錄的65.4萬美元，相比之下，2020年1月疫情大規模爆發前僅為52.2萬億美元，意味兩年內大增13.2萬億美元或25%！若以金額計算，中國的債務增長最快，去年增長了五分之一，即6,500億美元。

在已開發經濟體中，德國的百分比增幅最大，去年債務增長15%，幾乎是全球平均增速的兩倍。全球政府債務的實際年利率，從2020年的1.8%降至去年的1.6%，總還債成本(債務存續期內利息總額)亦因而降至1.01萬億美元。然而，隨着以美國為首的發達經濟體步入加息周期，預計還債成本將在今年起大幅上升，按固定匯率計算，估計今年全球政府債務利息負擔將按年增加近15%至1.1萬億美元。

駿利亨德森全球債券投資組合經理Bethany Payne表示，疫情對政府借貸產生了巨大影響，帶來後果還將持續一段時間。另方面，東歐戰爭局勢也迫使西方政府借入更多資金，以資助增加的國防開支。德國已承諾將其國防支出提高到國內生產總值(GDP)的2%以上，同時承諾為其武裝部隊提供1,000億歐元的資金。

標準普爾全球評級公司亦指出，預計今年全球政府新增主權債務將達到10.4萬億美元，比疫情之前的平均水平高出近三分之一。報告強調，持續的地緣政治衝突，預計將對政府的資金需求造成進一步的上行壓力，而緊縮的貨幣條件，將增加政府的資金成本。

作為全球最大「債仔」的美國，是近期針對俄羅斯制裁行動的主要發起人，甚至不惜為此賭上美元霸權地位。一旦美元作為全球儲備貨幣地位的角色受影響，勢必引發對美國主權債的拋售潮。然而，制裁行動迄今仍未獲與俄羅斯同屬「金磚五國」的中國、巴西及印度的支持，正反映全球經濟與金融體系的進一步脫鈎。

巴西經濟學家Otaviano Canuto表示，金磚國家之間合作成立的組織理應繼續運作，惟考慮到地緣政治因素的影響，預期合作將會遇上阻滯。美國方面則強調，即使沒有中印等國家的響應，對俄羅斯的制裁依然會起到作用。

另邊廂，新西蘭則加入美國陣營，宣布對俄羅斯進口商品徵收35%關稅。惟消息未有對商品市場造成太大影響，紐約期油昨日曾升1.5%至每桶103.5美元；現貨金價續於每安士1,920美元附近徘徊。