二手業主減價求售　美孚新邨6日約10宗成交

二手業主劈價「谷」起交投，藍籌屋苑成交增多，荔枝角美孚新邨4月首6日已錄約10宗買賣，該盤三房單位去年底放售，累減150萬元後，剛以900萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰表示，3月份小西灣藍灣半島共錄得22宗租賃成交，較對上2月份只有8宗成交顯著增加，屋苑7座極高層C室，套三房加工人套房設計，實用面積約811方呎，月租2.8萬元，呎租約34.5元。

●美聯周永業表示，筲箕灣東威大廈1座低層17室，實用面積約483方呎，由於市場上500餘萬的上車盤買少見少，上車客拍板斥資550萬元承接，呎價約11,387元。

●美聯范浩軒稱，鰂魚涌太古城漢宮閣為頂層連天台特色單位，實用面積約723方呎，三房間隔，原業主於2020年7月以約1,800萬元將單位放售，及後累積減價約170萬元，終以約1,630萬元易手，呎價約22,545元，新買家為同區換樓客。

●中原楊文傑指，鰂魚涌康怡花園4月至今錄得5宗買賣，其中A座中層2室，實用面積約668方呎，套三房間隔，2月份放盤，叫價1,230萬元，最終以1,100萬元易手，呎價約16,467元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角城市花園10座高層B室，實用面積約817方呎，套三房設計，成交價達1,225萬元，呎價約13,359元，原業主開價為1,350萬元，最終勁減125萬元沽出，減幅約9.3%。

●中原張永泉透露，灣仔萬豪閣高層C室，實用面積約397方呎，兩房間隔，以943.8萬元易手，呎價約23,773元，新買家屬於外區客，鍾情物業坐落名校校網，打算以高成數按揭入市。

●美聯林潤強指，鴨脷洲海怡半島17座高層D室，實用面積約632方呎，套三房間隔，望內園街景，獲同區用家垂青，並以985萬元成交，呎價約15,585元，原業主在2007年10月以約315萬元購入，轉手帳面獲利約670萬元，單位升值約2.13倍。

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九龍區

●中原黃惠霞表示，荔枝角美孚新邨踏入4月首6天，美孚新邨暫已錄得約10宗買賣，平均實用呎價約13,284元，屋苑5期恆柏道7號中層C室，實用面積約715方呎，三房間隔，去年底以1,050萬元放售，最終累減150萬元，以900萬元沽出，呎價約12,587元，新買家為外區換樓客。

●美聯吳志輝稱，荔枝角美孚新邨6期恆柏道11號中層D室，實用面積約653方呎，三房間隔，望內園，去年6月放盤，原先叫價940萬元，累積減價90萬元，獲上車客承接，減幅約9.6%，呎價約13,017元。

●中原尹沛衡指，長沙灣泓景臺4月暫錄4宗買賣，其中5座高層F室，實用面積約663方呎，套三房間隔，最初開價1,280萬元，議價後以1,255萬元成交，呎價約18,929元，新買家為外區客，見近日樓價輕微回軟，加快入市步伐，考慮片刻即決定入市自用。

●香港置業張仲賢表示，長沙灣海柏匯中層F室，實用面積約276方呎，一房間隔，望海景，以月租1.4萬元放盤3天後，獲同區客接洽，議價後減價700元，以約1.33萬元租出，呎租約48.2元。

●中原曾文慧稱，西南九龍浪澄灣8座高層F室，實用面積約548方呎，兩房間隔，去年曾開價1,300萬元，上月調整叫價至1,200萬元即獲洽購，最終以1,198萬元成交，呎價約21,861元。

●香港置業鄭桂鈺透露，何文田皓畋8座低層B室，實用面積約575方呎，兩房間隔，以約2.4萬元約半個月後，吸引同區客洽詢，雙方經議價後減價2,000元，以2.2萬元租出，呎租約38.3元，較市價低約5%。

●世紀21富山劉倩彤表示，鑽石山居屋龍蟠苑B座中層11單位，實用面積約426方呎，兩房設計，已補價自由市場放盤叫價690萬，減價45萬元，減幅約6.5%，即獲買家承接，成交價645萬元，呎價約15,141元。

●香港置業胡耀才指，啟德一號2座中層E室，實用面積約524方呎，兩房連露台間隔，以約2萬元放約1個月後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價1,000元，以1.9萬元獲承租，呎租約36.3元。

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新界區

●中原陳偉業表示，剛過去的清明節假期，東涌區錄得4宗買賣，累計4月已錄得9宗成交，映灣園15座中層G室，實用面積約756方呎，套三房間隔，享內園及海景，去年12月放盤叫價950萬元，今年2月交吉可睇樓，議價後以910萬元沽出，呎價約12,037元，新買家因放寬按保置業。

●中原曾顯業稱，東涌東堤灣畔4月錄得3宗買賣，包括1座低層D室，實用面積約521方呎，兩房間隔，去年12月放盤叫價825萬元，累減72.2萬元，以752.8萬元沽出，呎價約14,449元，新買家為年輕上車夫婦，睇樓半年，見同類型單位半年前做價達約800萬元，立即購入自用。

●中原黃俊傑指，青衣區4月累錄約28宗買賣，相比上月同期僅3宗成交，升幅達8倍多，灝景灣本月已錄得6宗成交，快將追平上月全月7宗，屋苑11座高層F室，實用面積約703方呎，套三房間隔，今年1月叫價1,200多萬元，近期降價至1,150萬元，終以1,120萬元沽出，呎價約15,932元，新買家為荃灣換樓客。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣盈翠半島7座低層G室，套三房間隔，實用面積約670方呎，呎價約16,687元，原業主於2007年底以約395萬元購入，持貨約15年帳面獲利約723萬元，期內物業升值約1.8倍。

●中原呂宗霖稱，荃灣麗城花園過去5日連錄4宗買賣，屋苑三期2座中層H室，實用面積約728方呎，套三房間隔，享海景，叫價880萬元，原業主日前中午放盤，同日晚上有買家睇樓後立即洽購，微減27萬元或3%，即以853萬元成交，呎價約11,717元。

●中原謝秋儀透露，荃灣區4月首5天錄約36宗買賣，以海之戀錄6宗最為突出，該盤10座高層D室，實用面積約512方呎，海景兩房單位。叫價1,200萬元，去年8月放盤，累減104萬元，以1,096萬元沽出，呎價約21,406元，新買家為區內租客。

●中原曾日昇表示，葵涌恒景花園低層C室，實用面積約452方呎，兩房間隔，開價795萬元，最新以683.8萬元沽出，呎價約15,128元，新買家為一對年輕情侶，原業主則於2014年4月以400萬元購入，持貨8年帳面獲利283.8萬元，升值約71%。

●中原阮頌雯指，葵涌夾屋浩景臺5座低層F室，實用面積約581方呎，套三房設計，2月於自由市場開價740萬元，現累減38萬元，現以702萬元沽出，呎價約12,083元。

●中原杜詩敏透露，屯門怡峰園1座高層G室，實用面積約660方呎，套三間隔，叫價750萬元，議價後共減20萬元，以730萬元成交，呎價約11,061元，新買家為區內上車客。

●祥益龍超君表示，屯門怡樂花園3座高層E室，實用面積約414方呎，兩房間隔，獲區內客承租，表明一次過預繳半年租金，故業主願意調整租金，減租500元，遂便決定即睇即租，成交月租1.15萬元，呎租約27.8元。

●祥益黃慶德指，屯門居屋龍門居12座高層D室，實用面積約592方呎，三房間隔，區內客為鄰近家人居住，方便照應，決定以月租1.3萬元承租，呎租約22元。

●利嘉閣鄭偉延表示，屯門瓏門8座中層B室，實用面積約485方呎，兩房間隔，享山景，成交價883萬元，呎價約18,206元，原業主於2018年7月斥約860萬元購入，持貨約4年帳面只升值約23萬元，屋苑現有超過30個放盤，一房單位叫價由725萬元起。

●祥益龍超君稱，屯門疊茵庭連天台戶，實用面積約499方呎，同屋苑客表示熟悉區內環境，而單位連天台，有更多可供使用的空間，加上業主有900元的議價空間，遂便決定以1.46萬元即睇即租，呎租約29.3元。

●利嘉閣莫家進稱，元朗好順意大廈A座低層7室，實用面積約268方呎，兩房間隔，成交價383萬元，呎價約14,291元，原業主於2016年5月以約225萬元購入，轉手帳面獲利約158萬元，期內單位升值約70%。

●中原王勤學指，元朗區4月累錄約31宗成交，較上月同期13宗成交相比，升幅近1.4倍，昨日清明節假期有12宗，當中尚悅13座中層A室，實用面積約434方呎，兩房間隔，叫價600萬元，零議價下沽出，呎價13,825元。

●中原石偉強表示，元朗尚悅10座高層G室，實用面積約440方呎，兩房間隔，叫價655萬元，放盤一星期，獲買家即睇即買，微減5萬元，即以650萬元成交，呎價約14,773元，新買家為上車客。

●美聯林建文透露，元朗尚悅．嶺2座中層F室，實用面積約270方呎，一房間隔，望市景，叫價約498萬元，新買家為外區上車客，因疫情緩和後，區內成交量上升，為免錯失入市機遇，議價後以485萬元入市，呎價約17,963元。

●美聯林錦華稱，上水龍豐花園B座中層1室，實用面積約336方呎，兩房間隔，區內新婚客自年初起一直物色心儀單位置業，議價後以480萬元成交，呎價約14,286元。

●中原區國健指，上水御皇庭剛錄4月首宗買賣，屋苑3座高層F室，實用面積約554方呎，三房間隔，開價約780萬元，議價後以770萬元獲承接，呎價約13,899元，屬同類單位新高價，新買家為用家。

●美聯陳梓彬表示，粉嶺中心F座中層5室，實用面積約368方呎，兩房間隔，開價510萬元，放盤不足1小時，便獲買家垂青，輕微減價2萬元，成交價508萬元，呎價13,804元，新買家租樓多年，一直留意樓市走勢，認爲現時是入市時機，即首置上車。

●利嘉閣林偉明指，粉嶺綠悠軒4座中層G室，實用面積約612方呎，套三間隔，望內園景，原先開價750萬元，最終減價至700萬元易手，呎價約11,438元，屋苑目前約有49個單位放售，叫價由600萬元起。

●中原陳敬天稱，粉嶺、上水區本月至今暫錄約22宗買賣，其中牽晴間4月暫錄約3宗，屋苑1座高層C室，實用面積約433方呎，兩房間隔，開價約650萬元，議價後以638萬元獲承接，呎價約14,734元。

●美聯賴嘉敏表示，大埔嵐山2座中層F室，實用面積約737方呎，套三房連儲物室間隔，叫價約868萬元，區內換樓客睇樓1次，議價後斥資832萬元購入自住，呎價約11,289元，原業主於2019年4月以約830萬元購入，剛過SSD禁售期即沽，帳面只賺2萬元。

●美聯周南輝指，大埔中嘉閣高層F室，實用面積約421方呎，兩房間隔，新買家為分支家庭客，因父母居於大埔區，為方便照應，考慮不久決定承接自住，原業主月前開價約540萬元，議價後以518萬元成交，呎價約12,304元。

●中原陳韻兒稱，大埔新峰花園最新錄10座中層C室，實用面積約728方呎，套三房及多用途房間隔，開價約928萬元，議價後以868萬元售出，呎價約11,923元，新買家為用家。

●美聯蔣雲軒透露，沙田玖瓏山月瓏閣1座中層D室，實用面積約944方呎，套三房連工人套房間隔，新買家為外區用家，因政府放寬按保樓價上限，物色單位換樓，原業主去年中放盤，議價後以1,148萬元成交，呎價約12,161元，原業主於2015年1月以約1,275.6萬元購入，帳面蝕約127.6萬元。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田濱景花園2座低層C室，實用面積約544方呎，三房間隔，望河景，放盤僅1日，叫價850萬元，速以838萬元沽出，呎價約15,404元。

●中原陳顏輝指，沙田溱岸8號4月暫錄約2宗買賣，包括2座中層D室，實用面積約725方呎，套三房間隔，開價約1,468萬元，議價後以1,445萬元易手，呎價約19,931元，新買家為用家，原業主於2018年以1,320萬元購入，持貨約4年帳面賺約125萬元。

●世紀21奇豐周淑萍稱，沙田溱岸8號1座中層E室，實用面積約508方呎，兩房間隔，放盤時叫價1,150萬元，減幅約8.3%，累減95萬元，終以1,055萬元成交，呎價約20,768元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑M座低層1室，實用面積約516方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價750萬元，放盤半年，減幅約10.7%，減80萬至670萬元沽出，呎價約12,984元。

●中原莊鈞雄表示，大圍金獅花園4月暫錄約3宗買賣，該盤1期D座高層4室，實用面積270方呎，兩房間隔，最初叫價約455萬元，議價後減價約25萬元，以430萬元沽出，呎價約15,926元，新買家沒睇樓即決定購入單位。

●中原黎宗文稱，大圍名城4月暫錄約3宗買賣，盛世3座北翼高層B室，實用面積約787方呎，套三房間隔，早前叫價約1,400萬元，日前議價後以1,370萬元易手，呎價約17,408元。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山雅典居4月暫錄約1宗買賣，單位為3座中層B室，實用面積約874方呎，套三房間隔，開價約1,318萬元，議價後連車位以1,280萬元易手，呎價約14,645元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山4月暫錄約17宗二手買賣，其中嘉華星濤灣2座高層C室，實用面積約516方呎，兩房間隔，開價約950萬元，議價後以906.8萬元易手，呎價約17,574元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山居屋錦禧苑C座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，放盤1個月，已補價自由市場原先開價560萬元，累減20萬元或減幅3.6%，終以540萬元獲買家承接，呎價約13,466元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山曉峯灣畔3座高層B室，實用面積約684方呎，三房間隔，望海景，原先叫價1,050萬元，放盤4個月，減價72萬元，以978萬元沽出，呎價約14,298元。

●利嘉閣溫錦駒透露，將軍澳帝景灣7座高層D室，實用面積約580方呎，兩房連儲物室間隔，成交價1,191萬元，呎價約20,534元，屋苑現時約有40個放盤，入場價1,050萬元起。

●利嘉閣洪瑋俊稱，將軍澳首都1座左翼中低層D室，實用面積約708方呎，套三房連儲物室間隔，望山景，成交價968萬元，呎價約13,672元，新買家剛取得香港永久性居民身份證，原業主於2018年7月以950萬元購入，持貨約4年帳面升值約18萬元。

●中原伍錦基表示，將軍澳維景灣畔12座中層B室，實用面積約499方呎，兩房間隔，上月開價930萬元，現以898萬元易手，呎價約17,996元，原業主於2016年8月以638萬元購入，持貨近6年轉手帳面獲利260萬元，單位升值約41%。

●中原張鎮邦指，將軍澳都會豪庭4月短短6天已錄得兩宗成交，追平上月全月，其中2座高層H室，實用面積約631方呎，套三房房間隔，望內園景，去年底開價1,100萬元，現以918萬元易手，呎價約14,548元。

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