美股全線向下　Uber跌逾4%

受美國聯儲局理事的「鷹」派言論刺激，10年期美國國債孳息率周三(6日)亞洲時段曾衝上2.66厘的2019年3月初以來最高，美股三大指數早段乏力，道指跌281點，至34,359點；標指跌44點，至4,480點；以科技股為主的納指跌205點，至13,998點。

港股外圍方面，恒指夜期現報22,000點，跌91點，低水81點

德意志銀行預期，美國聯儲局將在未來3次議息會議上調利率半厘，料明年中利率將達逾3.5厘頂點，因貨幣政策收緊，經濟將在明年底及2024年初受重大打擊。該行預期，失業率將從上月的3.6%，急升至2024年的4.9%，10年期國債孳息率則料在今年攀升至3.3厘水平，隨着經濟衰退來臨，在明年夏季前，股市將出現「約20%的暫時性下跌」。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰指，即使近期2年期及10年期國債孳息率屢次出現倒掛，但在聯儲局多次實施量化寬鬆後，以孳息曲線預測經濟衰退未必準確，短債孳息率升幅高於長債是反映市場對通脹的預期，料債息倒掛情況將持續3至6個月。他認為，美國工資升幅仍強勁，有助抵銷商品價格上升影響，料美國陷入滯脹的機會不大。

他解釋，通脹料將持續上升，聯儲局為此加快加息，令短期息率上升，惟在聯儲局開始縮減資產負債表後，長期息率亦會上升，但升幅應較少，令債息倒掛持續，且倒掛幅度或較過去歷史的約20至50點子更大。

企業消息方面，召車程式Uber宣布，其英國版應用程式(App)今年將與其他交通工具營運商合作，提供一站式出行服務，包括增設租車和購買巴士、火車、機票等功能，乘客可在該App上預訂合作夥伴提供的服務，料計劃有助增加英國用戶使用量，其股價跌3.71%。

有「最強蘋果分析員」之稱的天風國際分析師郭明錤稱，蘋果公司(Apple Inc.)減少第二、三季旗下無線耳機AirPods 3訂單逾30%，主因「產品分類策略」失敗。去年Apple推出AirPods 3後，同時降低上一代耳機AirPods 2售價，惟數據反映大部分顧客選擇購買較便宜的AirPods 2，導致AirPods 3對比上一代的需求嚴重疲弱。郭氏指為免重蹈覆轍，料Apple在下半年推出新一代AirPods Pro 2後，將停售AirPods Pro。Apple股價跌1.69%。