新盤成交回升 西貢洋房售1億元創樓盤新高
2022年04月06日 21:48
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新盤市場整體交投量有回升迹象，周三(6日)錄約10宗成交，當中不乏豪宅新盤。其中，西貢有洋房以億元沽出，成交價創出項目新高紀錄。而沙田項目繼日前售出5伙後，最新再增5宗成交，短短3日內共套現逾1.7億元。
●西貢133 PORTOFINO洋房1億元沽 創項目新高
信和置業(00083)旗下西貢133 PORTOFINO，周三(6日)透過招標售出7號洋房，成交價創項目新高。
該座洋房樓高3層，實用面積3,491方呎，採五房間隔，室內設升降機，連629方呎花園及901方呎天台，地庫有兩個停車位，連家具以1億元售出，呎價約28,645元，成交價刷新該盤最高價記錄。據悉，項目至今累售26伙，套現逾9.8億元，目前尚餘7伙待售。
●沙田畢架．金峰單日沽5伙 涉8,832萬元
一手市場氣氛好轉，遠東發展(00035)發展的沙田大埔公路豪宅項目畢架．金峰，最新透過招標售出5伙，單日套現8,832.4萬元。
該盤最新售出的5伙單位成交價介乎1,593萬元至2,038萬元，呎價由14,554元至16,081元。其中，第1座2樓A室，實用面積1,334方呎，採三房間隔，以2,038萬元沽出，呎價約15,277元。發展商表示，5宗新成交當中有4宗的買家都採用730天提早入住付款計劃。據悉，項目至今累售10伙，套現逾1.7億元，有可能於短期內再乘勢加推單位。
●屯門恆大·珺瓏灣三房售1,001萬元
新盤貨尾去貨速度加快，中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣「Emerald Bay」於2日內連沽4伙，共涉2,527.2萬元。
當中包括周三(6日)售出2座6樓A室，實用面積798方呎，採三房連儲物室間隔，以1,001萬元成交，呎價約12,544元。另外，該盤的5A座21樓L室，實用面積321方呎，採一房間隔，新近以510.9萬元沽出，呎價約15,916元。
●屯門御海灣II兩房908,52萬沽
新鴻基地產(00016)的屯門御海灣II，最新以908,52萬元沽出1座23樓G室，實用面積437方呎，兩房間隔，呎價約20,790元。資料顯示，該盤本月暫錄約7宗成交。
●青衣薈藍本月暫錄9宗成交 涉5,393.7萬元
新界上車新盤交投加快。宏安地產(01243)旗下青衣薈藍，本月至今暫已錄得9宗成交，共套現5,393.7萬元。該盤新近錄得的成交包括15樓A01室，實用面積257方呎，採一房間隔，以668萬元成交，呎價25,992元。
●上環CAINE HILL開放式戶呎價約29,604元
恒基地產(00012)旗下的上環CAINE HILL，新近以約583.2萬元沽出7樓C室，實用面積197方呎，開放式間隔，呎價約29,604元。