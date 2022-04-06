新盤成交回升　西貢洋房售1億元創樓盤新高

新盤市場整體交投量有回升迹象，周三(6日)錄約10宗成交，當中不乏豪宅新盤。其中，西貢有洋房以億元沽出，成交價創出項目新高紀錄。而沙田項目繼日前售出5伙後，最新再增5宗成交，短短3日內共套現逾1.7億元。

●西貢133 PORTOFINO洋房1億元沽 創項目新高

該座洋房樓高3層，實用面積3,491方呎，採五房間隔，室內設升降機，連629方呎花園及901方呎天台，地庫有兩個停車位，連家具以1億元售出，呎價約28,645元，成交價刷新該盤最高價記錄。據悉，項目至今累售26伙，套現逾9.8億元，目前尚餘7伙待售。

●沙田畢架．金峰單日沽5伙 涉8,832萬元

該盤最新售出的5伙單位成交價介乎1,593萬元至2,038萬元，呎價由14,554元至16,081元。其中，第1座2樓A室，實用面積1,334方呎，採三房間隔，以2,038萬元沽出，呎價約15,277元。發展商表示，5宗新成交當中有4宗的買家都採用730天提早入住付款計劃。據悉，項目至今累售10伙，套現逾1.7億元，有可能於短期內再乘勢加推單位。

●屯門恆大·珺瓏灣三房售1,001萬元

當中包括周三(6日)售出2座6樓A室，實用面積798方呎，採三房連儲物室間隔，以1,001萬元成交，呎價約12,544元。另外，該盤的5A座21樓L室，實用面積321方呎，採一房間隔，新近以510.9萬元沽出，呎價約15,916元。

●屯門御海灣II兩房908,52萬沽

●青衣薈藍本月暫錄9宗成交 涉5,393.7萬元

●上環CAINE HILL開放式戶呎價約29,604元