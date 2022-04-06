【產經評論】美藉亂搶奪資本　華須強金融控管

受Omicron變種病毒疫情打擊，中國經濟正面臨空前的壓力。時藉美國進入加息周期，中美利率差距收窄，內外壓力下人民幣資產承壓，國際資金掀退潮。當前中國必須盡量設法平衡防疫和經濟發展，並加強防範金融系統性風險，皆因美國正藉攪局俄烏，乘亂搶奪全球資本保霸權，除了要打垮奉行去美元化的俄羅斯之外，最終必會劍指中國這頭號勁敵，須高度提防美國乘中國疫下經濟內傷發動金融狙擊！

俄烏衝突，美國積極介入事件，聯手歐洲制裁俄國，更不斷提供武器給烏克蘭，變相在主導這場東歐戰爭。地緣政治風險急升溫，令國際供應鏈問題惡化，能源及糧食危機激化通脹，威脅經濟復甦，世界陷入一片惶恐不安。正正就是世界愈亂，資金避險便朝美元「萬劍歸宗」，尤其美國進入加息周期，美元走強，全球資本逼往美國，美元霸權得保，並支持美國繼續舉新債冚舊債，融資支持國內基建投資，強化各項戰略產業部署，讓全球利益再次盡歸美國。

美國精心部署這場全球資本戰，俄國雖以能源及糧食優勢還擊，惟始終歐美制裁不斷升級圍堵，大大削弱反擊力。歐洲備受能源危機衝擊，部分資金本流往中國。奈何中國經濟備受新一波疫情所煎熬，繼製造及科創中心深圳市要加強疫情防控，作為國家航運及金融中心的上海疫情仍未受控，香港作為國際金融中心卻變成孤島，人才、資金持續流失，移民潮愈演愈烈，實不容低估這3個重點城市疫下惡劣境況，對內地整體經濟的打擊程度。愈來愈多迹象顯示，國際資本正不斷流出中港資產。以中國資產為主的港股表現不濟、成交不振，大概就是最好的說明，亦令中國在這場資本戰中有失利之虞，讓美國有機會乘機發動金融狙擊。

事實上，逾兩年的疫情，全球放水應對，通脹後遺症正浮現。美國一方面攪局東歐，另一方面不斷升級中美貿易戰、科技戰，更透過發動中概股退市危機深化金融戰部署，打擊中港資本市場，目的就是要配合其「吸金」戰略，讓全球資本盡歸美國，支持美國經濟翻盤，畢竟「亂中牟利」這一招數，今時今日亦只有美元有本事做到。

如今必須提防聯儲局猛烈加息，藉中美息差反轉來翹動資金大挪移，疊加金融風險外溢讓中國經濟傷上加傷。為此，近日內地籌謀組成金融穩定保障基金，構建金融安全網，誠屬攻防戰的重要一步。同時，中國得設法平衡防疫與經濟發展，為穩定金融領域給力，始有望化險為夷。