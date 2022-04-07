東方日報B1：中港經濟憔悴累鬥累

中港經濟疲弱！香港私營經濟活動連續3個月收縮，並創兩年以來最大跌幅；至於內地反映民營經濟的財新綜合採購經理指數（PMI），同樣落入收縮區間，表現更為兩年最弱。疫情導致需求收縮，通脹又令生產成本上升，兩地企業前景仍難言樂觀。

【華財新服務業PMI兩年低 擬立法設基金穩金融】

受防疫措施收緊影響，內地服務業經濟活動顯著受壓，財新中國3月服務業採購經理指數（PMI）急速下滑至42，創兩年新低，與早前出爐的同月財新製造業PMI雙雙重陷收縮區間。官媒指國家發改委近期正密集「摸底」研判首季經濟形勢，人民銀行周三(6日)晚更會同有關部門就《金融穩定法》草案徵求意見，擬立法設金融穩定保障基金。

官媒引述專家分析，指今年首季經濟增長將達4至5%之間。植信投資研究院院長連平提及，近期疫情在內地多地蔓延，就業形勢嚴峻，中小企業和個體商戶或面臨現金流緊張，服務業等接觸密集型行業就業壓力增大，製造業開工率下滑或拖累出口訂單完成進度。不過，進入次季，相關壓力有望逐步緩解。

人行有關部門負責人對內媒指，《金融穩定法》作為金融風險防範化解和處置的專門法，從跨行業、跨部門角度對金融穩定制度作出統籌安排，側重於應對重大金融風險。而處置金融風險需投入財務資源，內地擬建立金融穩定保障基金，由國家金融穩定發展統籌協調機制統籌管理，必要時人行再貸款等公共資金可為基金提供流動性支持。同時，明確由國務院規定金融穩定保障基金籌集、管理和使用的具體辦法，為今後進一步發揮該基金的作用保留制度空間。該基金與既有的存款保險基金和行業保障基金雙層運行、協同配合，進一步築牢內地金融安全網。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰周三坦言，內地經濟要達到全年增長5.5%的官方目標難度已很高，因內地爆發新一波疫情，料拖累首季經濟增速。他認為，中央財政和貨幣政策需加大力度，才有機會追上增長目標。人行在4月減息機會大，亦需關注利率消息包括降準。若首季社會融資金額沒有明顯增長，意味貸款風險仍緊張，他預期中央在減息降準之餘，或有更多窗口指導，將資金引導至中小企。

隨着勞動力規模萎縮及投資回報下行，亞洲開發銀行料今、明兩年內地國內生產總值（GDP）分別僅增5%和4.8%。前者既低於去年12月預測的5.3%，亦遠遜去年8.1%的增速。

該行駐中國代表處首席代表馮幽蘭估計，今年初內地經濟有望保持溫和增長態勢，直到年中略有加快，推進中央和地方財政關係改革是縮小地方財政缺口的關鍵。未來中外風險並存，內地風險包括疫情反覆，對內地消費需求的復甦構成威脅，且金融系統特別是小型銀行面臨的信用風險持續上升。外部風險包括俄烏局勢對經濟產生溢出效應，短期供不應求或運輸瓶頸引發全球價值鏈摩擦。

【港私營經濟連縮3個月 首季GDP恐倒退逾2%】

在疫情持續拖累下，香港3月採購經理指數（PMI）跌至42，創2020年4月以來最低，並連續3個月處於50以下收縮水平，敲響衰退警號！

標普全球公布，受到疫情持續困擾，私營經濟活動連續3個月收縮，企業新訂單和產出指數連續3個月下跌，而在第5波疫情持續衝擊下，兩者都在3月加速下滑。至於內地因應疫情實施分區封城等封閉管理，令企業從內地新接的訂單量繼續縮減，更長的交貨時間和更高的價格，亦令內地封城加劇了香港企業的壓力。另一方面，來自國外的客戶需求也有所減緩。

私營部門的價格壓力也在3月增加，整體投入價格上漲，並創自2011年10月以來的最快增速。由於俄羅斯和烏克蘭戰火影響，原材料價格和運輸成本上升，採購成本增加導致整體投入價格上漲。3月採購活動減少，惟就業水平仍見上升。

標普全球經濟研究部副總監潘婧怡表示，面對第5波疫情的不利影響，以及相應的防疫措施，香港私營企業經濟活動3月有加劇萎縮的迹象。3月隨着內地部分地區的封城措施，香港供應鏈變得更緊張，加上俄烏局勢加劇通脹壓力，導致需求和產出情況都以更快的速度惡化，企業情緒仍悲觀。她預料第一季香港經濟會出現收縮。

香港經貿商會會長李秀恒表示，業界仍期待中港兩地通關，不過短期對經營前景並不樂觀。他指出，香港防疫政策使本地消費疲弱，導致新訂單低迷，惟寄望消費券可對市況有所提振。近期東莞、深圳、溫州等工廠集中地都因應疫情而實施不同的防控措施，對生產均有負面影響。

在通脹的大環境下，企業成本更高，尤其是近期油價高昂，塑膠產品成本飆升，物流運輸成本亦水漲船高，使企業成本壓力頓增。李氏坦言，經過兩年疫情，「細企業要執笠嘅一早就執晒」，有實力的大企業因為有信貸優勢，較易捱過逆境，只有中小企仍要掙扎求存。他指，企業宜把握數碼化所帶來的新商機。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷亦預期，香港首季經濟在疫情影響下收縮2%以上，但第二季有望在消費券幫助下，錄得輕微增長，反彈力度仍要視乎政府是否如期在本月21日分階段放寬抗疫措施，以及內地疫情發展。

吳卓殷又表示，內地疫情未見好轉，部分地區實行封閉管理措施，令企業停工停產。如果疫情繼續蔓延，或會令到電子產品供應受阻，影響本地企業出貨。他又預期，未來一至兩個月香港PMI料仍在40低位，惟料不會跌至30水平。