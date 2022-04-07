美股納指急挫315點　Uber跌逾4%

美國股市周三(6日)下挫，道指收報34,496點，跌144點或0.42%；標指收報4,481點，跌43點或0.97%；納指收報13,888點，跌315點或2.22%。

美國聯儲局周三(6日)公布3月份的議息會議紀要，指該局官員就需要每月將資產負債表縮減950億美元達成共識。另外，會議紀要指出，「許多參與者」認為，一次或多次加息半厘，將可能是對國家物價穩定風險的適當反應，而如果沒有發生烏克蘭事件，很多官員可能會要求在3月份加息半厘。

德意志銀行稍早前預期，美國聯儲局將在未來3次議息會議上調利率半厘，料明年中利率將達逾3.5厘頂點，因貨幣政策收緊，經濟將在明年底及2024年初受重大打擊。該行預期，失業率將從上月的3.6%，急升至2024年的4.9%，10年期國債孳息率則料在今年攀升至3.3厘水平，隨着經濟衰退來臨，在明年夏季前，股市將出現「約20%的暫時性下跌」。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰指，即使近期2年期及10年期國債孳息率屢次出現倒掛，但在聯儲局多次實施量化寬鬆後，以孳息曲線預測經濟衰退未必準確，短債孳息率升幅高於長債是反映市場對通脹的預期，料債息倒掛情況將持續3至6個月。他認為，美國工資升幅仍強勁，有助抵銷商品價格上升影響，料美國陷入滯脹的機會不大。

他解釋，通脹料將持續上升，聯儲局為此加快加息，令短期息率上升，惟在聯儲局開始縮減資產負債表後，長期息率亦會上升，但升幅應較少，令債息倒掛持續，且倒掛幅度或較過去歷史的約20至50點子更大。

企業消息方面，召車程式Uber宣布，其英國版應用程式(App)今年將與其他交通工具營運商合作，提供一站式出行服務，包括增設租車和購買巴士、火車、機票等功能，乘客可在該App上預訂合作夥伴提供的服務，料計劃有助增加英國用戶使用量，其股價全日跌4.43%，收報33.41美元。

有「最強蘋果分析員」之稱的天風國際分析師郭明錤稱，蘋果公司(Apple Inc.)減少第二、三季旗下無線耳機AirPods 3訂單逾30%，主因「產品分類策略」失敗。去年Apple推出AirPods 3後，同時降低上一代耳機AirPods 2售價，惟數據反映大部分顧客選擇購買較便宜的AirPods 2，導致AirPods 3對比上一代的需求嚴重疲弱。郭氏指為免重蹈覆轍，料Apple在下半年推出新一代AirPods Pro 2後，將停售AirPods Pro。Apple股價收報171.83美元，跌1.85%。