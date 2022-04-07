傳IEA成員國再釋放戰略油儲　紐約期油急挫5%

國際油價周三(6日)受挫，紐約5月期油收報每桶96.23美元，跌5.73美元或5.62%；布蘭特6月期油收報每桶101.07美元，跌5.57美元或5.22%。

據多家外媒周三援引國際能源署(IEA)知情官員消息報導，IEA成員國將再釋出6,000萬桶戰略石油儲備(SPR)，加入美國拜登政府釋出1.8億桶 SPR 行列，以遏止自俄國入侵烏克蘭以來急遽上漲的油價。

知情官員表示，包括包括美國、歐洲大部分地區、澳洲、日本、墨西哥等國在內的31個成員國協調釋出的SPR總量將達到1.2億桶，為該機構47年以來釋出量最大的一次，其中一半來自美國，另一半來自其他成員國。該名官員也表示，拜登政府將從SPR中獨自釋出1.2億桶石油，讓全球儲備總量達到2.4億桶。

IEA日前同意再次釋出緊急原油儲備，各國釋出的數量與時間將於本周公布。這已經是IEA近幾周內第二次協調釋出SPR，該組織成員國上月同意釋出6,170萬桶原油，其中3,000萬桶來自美國；220萬桶來自英國，然而這對油價影響有限。