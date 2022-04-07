陳蓓敏：信置績佳 阻力位上望...
2022年04月07日 07:00
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周初，歐、美股市曾做好，周二卻又收回升幅，呈現上落市格局。投資者仍擔心俄烏局勢，恐影響伸延其他商品及金融市場。外圍油價高企百元以上，雖然石油輸出國和其盟友國，承諾五月開始增加原油供應，由40萬桶增至43.2萬桶，美國也承諾未來半年，會從戰略儲備中，每日釋放一百萬桶。4月上旬油價仍在高位徘徊，在港上市三大油企，因估值吸引，股價做好。五月歐洲金融市場料較美國波動。五月有法國總統選舉和地緣政治等因素影響。
中國公布財新3月中國服務業採購指數(PMI)跌至42，為過去一年低位，新出口訂單指數回落至年內低位，因受疫情影響。首季完結，中國將公布第一季度經濟表現，市場估計增長3.5%至5.1%。若數值於下限，料中央將積極推出措施刺激經濟。估計首季應維持平穩運行。國內股市表現平穩。
恒指反覆於十天線而行，周初曾高見22,523點，尚差約700點便可重返年初開局水平。昨日指數險試22,000水平。今天有消費電子券，未來將有税務優惠，薪俸稅、個人入息稅及利得稅，每宗將有一萬元減稅優惠，有利消費市場。信和置業(00083)中期業績優異，營業額升1.7倍至108.9億元，股東應佔溢利升2.3倍至42億元。集團於屯門廣場和黃金海岸項目，聚集活躍消費群，租務收入穩定。在元朗首個綜合發展項目--甲級寫字樓及零售商場--One North，將在年內落成，有利增加未來租金收入。今年集團將推售多個新項目以增加資金回籠，現價估值吸引，建議候低吸納，向上阻力位11.8元，向下跌穿支持位9.4元止蝕。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)