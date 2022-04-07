陳蓓敏：信置績佳　阻力位上望...

周初，歐、美股市曾做好，周二卻又收回升幅，呈現上落市格局。投資者仍擔心俄烏局勢，恐影響伸延其他商品及金融市場。外圍油價高企百元以上，雖然石油輸出國和其盟友國，承諾五月開始增加原油供應，由40萬桶增至43.2萬桶，美國也承諾未來半年，會從戰略儲備中，每日釋放一百萬桶。4月上旬油價仍在高位徘徊，在港上市三大油企，因估值吸引，股價做好。五月歐洲金融市場料較美國波動。五月有法國總統選舉和地緣政治等因素影響。

中國公布財新3月中國服務業採購指數(PMI)跌至42，為過去一年低位，新出口訂單指數回落至年內低位，因受疫情影響。首季完結，中國將公布第一季度經濟表現，市場估計增長3.5%至5.1%。若數值於下限，料中央將積極推出措施刺激經濟。估計首季應維持平穩運行。國內股市表現平穩。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)