鄧建初：揀股取易不取難　迎合性格利是股

炒股是一門博大精深的投資藝術，雖然上升與下跌的機率參半，但普羅股民卻是輸多贏少，令人氣結。要達致得心應手，能夠長期輕鬆賺錢，除了跟隨名師實習，主要還是累積多年經驗、勤加鑽研及克服本身的性格弱點。十隻手指有長短，各人的領悟力不盡相同，跟隨名師也未必能經常在股場凱旋而歸。

初哥自去年中聊天室開通以來，認識了一班志同道合，想跟隨我學習炒股之道的網友。每天開市前，初哥設定恒指及期指買入和沽出位，同時推介值得留意的股份。提供的資料並不如坊間一般的大約位，而是實在的點數如21,937、及股票價位如4.19元等，以作參考。因防有閃失，會定下期指收市時輸30點以外選擇不過市，股票價格設定約3%作止蝕考慮。根據數個月以來的歷史數據，貼市水準非常不俗，如果能夠跟足指示，不作臨場執生的話，應可戰勝市場而獲得不俗利潤。與大市同期至今以來大瀉逾6,000點的跌幅作比較，跑贏甚多。

有人歡喜有人愁，網友們不是人人皆有得著，原因是不能每次都跟足預測的來做，臨場多會產生恐懼而不敢入市，或者未到預設範圍以下(未到止蝕位)，擔心買不到而提早入市，這便犯上了不夠謹慎的重要規條。買中獲利點後，很多時升上受不住誘惑提早割禾青，只能賺取蠅頭小利。更要命的是，下跌時觸碰到輕微止蝕位，猶豫不決，錯過了逃生的機會，正是「贏粒糖、輸間廠」的最佳寫照。雖然初哥定下的止蝕位很少被觸碰，然而，一旦觸及，差不多全是再往下尋底，只要按策略行事，在下一級更大支持位再度入市，反敗為勝機率高唱入雲。

炒股過程中，人性弱點被無限放大，過分自信造成輕率，過度恐懼變成畏縮，容易令人漸漸迷失了方向。果斷行事，更要有捨得放棄的精神，實在是對自己抉擇一次又一次的考驗。遇着多次炒同一隻股票都不能獲利，就要另找適合自己性格的來炒，這就是初哥常掛口邊的「利是股」。可惜人總是喜歡包拗頸，對那屢次失利的股票念念不忘，愈是困難愈想挑戰。至於如何找出自己的利是股，可寫下過往戰績表，能長期贏多輸少的便是了。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)