納指跌315點　油價挫5%

●踏入亞洲時段，美匯指數報99.62；港匯見7.8373；離岸人民幣(CNH)報6.3586；美元兌日圓處123.82；歐元報1.0895，英鎊報1.3068。金價處1,923.45美元。布油報101.73美元，紐油處97.03美元。比特幣跌近5%，報4.32萬美元。道指期貨跌百點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水250點。

●道指收報34,496點，跌144點或0.42%；標指收報4,481點，跌43點或0.97%；納指收報13,888點，跌315點或2.22%。

●美國聯儲局公布議息會議紀要，指該局官員就需要每月將資產負債表縮減950億美元達成共識；並指「許多參與者」認為，一次或多次加息半厘，將可能是對國家物價穩定風險的適當反應。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報21,900點，跌180點或0.82%。

●京東集團總裁徐雷先生將接替劉強東先生，擔任京東集團首席執行官，同時將以執行董事身份加入集團董事會。

●外媒報道，匈牙利周三(6日)表示，準備以盧布支付俄羅斯的天然氣費用，這個做法與歐盟背道而馳，歐盟一直在尋求統一戰線，反對俄羅斯提出以盧布支付的要求。

●美國總統拜登周三警告亞馬遜，稱會密切觀察亞馬遜及其工會的最新進展。

●社交媒體Facebook母公司Meta Platforms周三(6日)宣布取消公司的年度開發者大會，以集中發展旗下元宇宙。

●紐約5月期油收報每桶96.23美元，跌5.73美元或5.62%；布蘭特6月期油收報每桶101.07美元，跌5.57美元或5.22%。

●據多家外媒周三援引國際能源署(IEA)知情官員消息報道，IEA成員國將再釋出6,000萬桶戰略石油儲備(SPR)，加入美國拜登政府釋出1.8億桶SPR行列，以遏止自俄國入侵烏克蘭以來急遽上漲的油價。

●即月恒生指數夜期收報21,989點，跌102點，低水92點，成交21,789張。

●紐約6月期金收報每安士1,923.1美元，跌0.2%。

●英國富時100指數收報7,587點，跌26點或0.34%；法國CAC指數收報6,498點，跌146點或2.21%；德國DAX指數收報14,151點，跌272點或1.89%。