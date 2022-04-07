鄧聲興：生物醫藥業發展潛力可觀

近年來，環球公共衞生危機將健康護理帶到前線。除了為創新醫療技術、生物科技、製藥，以及新型醫療設備與服務等細分範疇，帶來長線增長機遇之外，更讓其成為中美角力中受累國際政治因素影響的板塊。

在當前大國博弈帶來的新風險下，促使相關生物製藥公司重新思考他們企業所處的競爭領域和競爭者，推動企業走向由治療轉往預防及確實治愈的方向。

生物製藥企業已從研製預防疫苗，逐步發展至研發治療藥劑。可以看出，以生產商向服務商轉變引領當代產品創新，不斷提升研發能力、持續推出創新藥物、業務生態高效資源整合，是生物醫藥這朝陽產業發展必經之路。

近幾個月，醫藥股價跌幅較大，醫藥行業回調幅度夠深，估值也已接近歷史底部。不過，由於多數企業業績維持較高的增長水平，加上國家統計局數據指去年醫藥製造業全年增加值較2020年按年增長24.8%；去年全年每月按年增速均高於全國工業整體增速，相信醫藥行業整體估值有望見底，惟在集採減價政策下，相信短期較難大幅回升。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)