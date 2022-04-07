港股缺乏方向 美團力頂 騰訊及滙豐偏軟

港股開市跌穿兩萬二關即有買盤吸納，恒生指數曾倒升156點，高見22,236點，暫於22,100點水平上落。國企指數升50點；科技指數升30點，主板成交300億港元。

美團倒升4.3%支撐大市，其他大型科網股個別發展，小米集團升0.8%；阿里巴巴升0.2%；騰訊跌0.2%；網易及快手跌0.3%；京東集團跌0.9%；百度跌2.5%。

金融股窄幅上落，友邦保險升0.5%；香港交易所升0.4%；滙豐控股跌0.1%；建設銀行跌0.3%；中國平安跌0.4%。

【09:20】港股失守兩萬二關 ATMXJ領跌 滙豐偏軟

港股持續回吐，失守兩萬二關。恒生指數跌170點或0.77%，報21,910點；國企指數低開65點或0.86%，報7,543點；科技指數跌68點或1.5%，報4,519點。

大型科網股偏軟，網易跌3.3%；京東集團跌1.9%；美團跌1.7%；騰訊跌1.4%；阿里巴巴及小米集團跌1.1%。

金融股偏軟，香港交易所跌1.1%；中國平安跌0.9%；滙豐控股跌0.7%；建設銀行跌0.3%；友邦保險無起跌。