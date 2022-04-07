鄧聲興：順豐同城前景正面　股價上試8元

如今，即時配送行業逐漸成為城市服務的基礎設施，以及國家反壟斷政策出台，令到消費者、騎手和商戶有更多選擇空間。順豐同城作為唯一定位為獨立第三方即時配送平台，獨特定位帶動期內ToB及ToC收入分別增長41.6%及152%至38.83億元及12.07億元。

此外，與順豐集團建立由戰略合作夥伴與全國消費者組成的龐大客戶群，去年服務母公司月結客戶已帶來9,780萬元的即時配送增量收入，持續為順豐同城帶來龐大的訂單量。在順豐同城自身的獨特流量及母公司加持助力下，前景有望看好。阻力位8港元，支持位見6.5港元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)