許繹彬：港股牛皮拉鋸　科技板塊短期難突破

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，華爾街周二(5日)突然瀰漫緊張情緒，聯儲局暗示最快下月縮表，而且力道相當猛烈，刺激美國債息大幅攀升，10年債息即撲至2.6厘，令息口敏感的科技股成眾矢之的，股市前景又再添變數，投資者須格外留神。

他指出，近年美股的調整，往往是由債息急升所致，自新冠疫情在全球爆發後，全球的經濟的重心側重在科技及生物研究，眾所周知，此類板塊大多是未有盈利及倚賴貸款營運，倘若息口長期處於高水平，定必令其經營成本上漲，從而拖累科技股急速回落；再者，息口長期高企，亦使美國重建工作受阻，令通脹加劇，美股因而受壓，導致美股的波幅擴大，港股亦遭受牽連，許提醒投資者現階段需時刻留意美期及美匯的變化。