【高盛推介】美團急彈領漲　資金趁高開淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美團周三(6日)跌約3.7%，周四(7日)早段發力反彈，早段曾重上170港元水平。現報167.9元，升約4.4%。有報道指海口市市場監督管理局就規範肉菜格價約談美團旗下美團優選在內的8家電商。各電商經營者亦表態嚴格落實約談會要求。

觀察個股輪證資金流向，可見好倉於周三獲資金趁高轉向吸納，錄得約1,090萬元資金流入，並見流入牛證的資金較集中在144元收回區域的產品。

淡倉方面，認沽證於上周五(1日)及本周一(4日)共錄得約340萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。

美團牛66660，收回價150元，行使價147元，換股比率500，實際槓桿7.2倍，新上市近牛。

美團購29782，行使價178.98元，2022年8月26日到期，實際槓桿4.0倍，貼價。

美團購11455，行使價200元，2022年11月25日到期，實際槓桿3.5倍，中期、低街貨。

美團沽13985，行使價148.48元，2022年8月17日到期，實際槓桿3.2倍，行使價140至170元產品中，槓桿最高。

美團沽11186，行使價135元，2022年9月13日到期，實際槓桿3.0倍，熱門。

美團熊66042，收回價190元，行使價193元，換股比率500，實際槓桿6.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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