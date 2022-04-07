郭家耀：港股維持上落格局　科技股小心揀

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，最近大市在高位有一定反覆，相信與外圍因素有關。聯儲局有機會加快加息步伐，最新的會議記錄顯示，大部分官員傾向同意，可能在未來多次會議上加息半厘，亦同意在縮減買債規模和縮表上，上限增至950億美元，令投資者擔心市場的流動性收緊，所以美股仍然有調整，港股亦難免受到影響。郭預期，人民銀行短期內在減息方面會有所行動，以紓緩大市沽壓。恒指在22,500點阻力區會有一定壓力，支持位在21,500點水平，短期內在這兩個位置之間徘徊。

美國10年期債息一度抽升至3年高位，對科技股的估值有一定影響，尤其是對未有盈利的科技股。他們的估值依靠將來現金流的折算，例如估算5年後業績的收入會出現很大變數，變相大家要求的折現率會進一步提高，因此對他們的估值有重大影響。相反，已有盈利的科技公司，加上股價在去年已調整很多，估值受到的影響會相對輕微。他提醒，未有盈利或未達收支平衡的科技股，股價上落較大，對部分投資者未必適合。