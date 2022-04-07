【高盛推介】美聯儲透露縮表計劃　美股承壓納指急挫

高盛(亞洲)有限責任公司：據聯儲局議息會議記錄顯示，多數委員同意每個月縮減資產負債表上限增至950億美元以應對通脹飆升，即預期今年將會縮表超過1萬億美元，及準備在即將召開的議息會議上加息半厘，迅速將利率推向約2.4%的中性水平。美股周三(6日)下跌，三大指數中納指跌幅最大，創兩周新低，跌2.2%。道指亦失守34,500點水平。

觀察個股輪證資金流向，資金傾向部署淡倉避險，過去5個交易日皆錄得資金流入納指認沽證，合共約770萬元。納指好倉於上周四(3月31日)至本周一(4日)皆錄得資金流入後，周三獲資金轉向沽出。

道指及標指方面，淡倉於本周一及本周三分別共錄得約60萬元及40萬元資金流入。

納指沽10373，行使價11,405點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.6倍，中期、時間值損耗較低。

納指沽10320，行使價14,480點，2022年6月17日到期，實際槓桿9倍，貼價、高對沖值。

道指沽10359，行使價32,380點，2022年6月17日到期，實際槓桿12.1倍，貼價。

道指沽10388，行使價30,680點，2022年9月16日到期，實際槓桿7倍，中期、低街貨。

標指沽10395，行使價3,788點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.7倍，中期、低街貨。

納指購10339，行使價16,000點，2022年9月16日到期，實際槓桿9.5倍，行使價16,000點以下產品中，槓桿最高。

納指購10374，行使價14,550點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.7倍，貼價、低街貨。

道指購10372，行使價36,050點，2022年9月16日到期，實際槓桿11.0倍，貼價、行使價32,000至37,000點間產品中，槓桿最高。

標指購10341，行使價4,800點，2022年9月16日到期，實際槓桿11.6倍，高槓桿、低街貨。

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