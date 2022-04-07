解封大落後！IATA直言香港不再是國際航空樞紐

Willie Walsh指出，由於港府的入境班機限制與旅客隔離規定，令往來香港人流嚴重受阻，直言香港實質上「已從航班地圖上消失」。他認為香港嚴重落後於全球其他地方的復甦步伐，要恢復常態亦相當困難。他續稱，即使港府縮短了入境旅客隔離天數，但有關規定已足以讓旅客卻步。然而，隨着亞洲多數地方重開邊境，他對香港很快能夠「鬆綁」仍感到樂觀。

IATA警告，那些仍然試圖阻擋病毒入境，而非管理疫情的地方，將面臨錯過國際航空旅遊復甦所帶來的巨大經濟及社會益處。儘管港府開始放寬部分入境規定，航空業界對香港相對嚴苛的封閉邊境政策日益感到不安。Walsh代表業界指出，相關限制過於嚴苛，直接導致許多航空公司取消來往香港的航班，更讓業界感到在香港營運是不可能的任務。

港府4月1日放寬旅遊限制措施，包括解除英、美等9個國家的航班入境禁令，同時降低入境隔離日數至一周。