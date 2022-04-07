【產經直播】聯儲局收水步伐急　對股市衝擊有幾大？

美國縮表將至，影響環球投資氣氛。美國聯儲局3月議息會議紀錄透露，預料最早在5月起縮減資產負債表，而官員大致同意每月縮減最多950億美元，幾乎是2017至2019年上次縮表時的2倍。另外，通脹壓力加劇，未來會議上或加息0.5厘，對市場衝擊有幾大？

環球債息急升，其中美國10年期國債債息一度高見2.66厘，為3年高位，科技股首當其衝，隔晚納指最多曾跌3%。不過，觀乎在港上市的龍頭科技股，在周四(7日)未見沉重沽壓，意味股值已相當低殘？在美國及香港上市的科技股，部署策略要點變通？

另外，國際能源總署將釋放1.2億桶石油儲備，加上美滙創近2年高等不利因素下，國際油價急跌逾5%，能否趁低吸納？

今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF分銷主管凌子敬及光大證券國際財富管理策略師溫傑，為你拆解市況。

三星彭博環球半導體ETF

三星NYSE FANG+ ETF

三星中證中國龍網 ETF

三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF

三星標普高盛原油ER期貨ETF

更多ETF產品即上：

歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：