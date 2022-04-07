調查：中國次季手機出貨量將跌2成　Apple或可乘機搶市佔率？

近日內地新冠肺炎疫情惡化，恐嚴重影響中國智能手機市場的銷量。外媒引述市場研究機構Strategy Analytics執行總監Neil Mawston預測，內地今年第二季智能手機出貨量將暴跌2成。

另一市場研究機構Counterpoint Research合夥人Neil Shah指，內地於4月至5月的智能手機銷量或按年減12%至13%；若6月疫情減退，屆時將受惠於大規模的刺激消費活動，銷量則有於回升。

IDC研究經理Will Wong則預測，內地疫情再資爆發，疊加經濟增長放緩，導致消費者需求及情緒疲軟，次季智能手機出貨量或按年減3.4%。惟Wong指出，相信當地政府及工廠有過去的經驗，供應中斷的問題將不會「這麼令人不安」。

Wong認為，次季智能手機出貨量下跌的主要市場來自Android(安卓)系統手機，包括小米、Oppo及Vivo。Mawston亦指，內地Android市場競爭激烈，最少有6個品牌共同爭奪不停萎縮的市場。不過，蘋果公司(Apple Inc.)的iPhone市佔率或可進一步擴大，Wong均認為，隨着華為手機業務衰落，Apple在缺乏強大的高端競爭對手的情況，將可進一步擴大中國手機市佔額。