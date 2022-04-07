比特幣跌逾4% 道期偏軟
2022年04月07日 16:13
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●美匯指數報99.63；港匯見7.8381；離岸人民幣(CNH)報6.3666；美元兌日圓報123.68；歐元企1.0896，英鎊處1.3085。金價靠穩，報1,925美元。布油偏軟，險守100美元水平，紐油弱見96美元。比特幣跌逾4%，至4.34萬美元水平。道指期貨跌50點。
●市後關注點
17:00 歐元區2月零售銷售
20:30 美國當周首次申領失業救濟人數
●恒生指數全日收報21,808點，跌271點或1.23%；國企指數收報7,495點，跌113點或1.49%；科技指收報4,474點，跌113點或2.48%。主板成交1,173.3億港元。https://bit.ly/3DMmVYf
-大摩對美團中長線前景仍看好，將其納入首選股名單。
●深圳創業板指挫2.1%，地產股受壓，煤股逆市升。https://bit.ly/3uX6d4s
●中國經濟：
-內地冀2025年化工園區產值佔行業總產值70%以上。
-Sensor Tower：3月38內地手遊發行商共吸金逾173億元。
-深圳支持優質金融科技企業上市融資，予千萬人幣落戶獎勵。
●解封大落後！IATA直言香港不再是國際航空樞紐。
●IMF下調日本經濟增長預期，倡就烏戰準備應急計劃。
●日本暫不禁止進口俄羅斯煤炭。
●日股收挫461點，韓澳股連跌2日。
●俄羅斯通脹年率升至16.7%，創7年新高。
●內地封城斷物流，油輪入港要等15日...
●「股神」又出手！巴菲特斥逾320億購惠普近1.21億股。
●傳Meta正開發虛幣「Zuck Bucks」，主攻元宇宙。
●差估署：首2個月累積落成單位按年大增逾4.8倍。
●港元1個月拆息再跌至0.18845厘。