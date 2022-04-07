環聯：船運詐騙極速飆升　疫下兩年間增15倍

個人信貸資料庫環聯發表報告，船運詐騙已成為全球增長最快的數碼詐騙類別，認為電子商務持續增長或是船運詐騙激增的潛在原因。另外，報告亦發現全球船運詐騙2021年激增7.8倍；而2019至2021年的兩年間，升幅更高達15倍。

船運詐騙為買方提供虛假送貨地址，或賣方收款但從未將貨物或相關服務付運給買方；並迅速成為各行業中最常見的騙案類型之一。由於消費者在網上購物必須依靠第三方承運及交付商品，因此該類詐騙對物流業的影響最為明顯。

環聯亞太區首席產品官殷虹先生指出，疫情期間，消費者從實體零售店轉向電子商務平台，騙徒亦將目標轉到消費者投入更多時間和金錢的平台。網上購物已經成為全球「新常態」，船運詐騙亦與日俱增。

隨着消費者加速採用數碼渠道，全球各類可疑數碼詐騙案於2020年至2021年間上升9.4%，而2019年至2021年間則上升 52.2%。除船運詐騙外，2020 年至 2021 年間升幅較大的其他詐騙類型包括商業身份盜竊(+1.13倍)及網絡釣魚(1.04倍)。

就香港的交易而言，虛擬社區的數碼詐騙於2021年度錄得最高升幅，達72.6%。旅遊及休閒(51.8%)和金融服務(40.9%)行業的可疑數碼詐騙升幅則為第二及第三高。電子遊戲是另一個受重大影響的行業，較對上一年升幅達21%，而博彩(20.8%)亦躋身前五名之列。