戴德梁行：下半年供應增多　料商廈待租率升至約17%

疫情持續影響經濟活動，加上下半年商廈新供應陸續落成，預期寫字樓待租率將進一步上升。戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，雖然首季待租率維持約13.6%，但由於下半年非核心地區將有三個大型項目落成，總樓面達約230萬方呎，新供應將推高市場待租率，預計將升至約16%至17%水平。

不過，主要商業區淨吸納量持續有改善，第一季錄約24.51萬方呎，已連續三季錄得正數，反映第4、5波疫情期間企業有擴充需求，銀行及金融業仍將是今年寫字樓需求的主力，預計全年淨級納量約30萬至50萬方呎。

寫字樓淨吸納量雖持續錄得正數，但由於待租率高企，租金仍有壓力，第一季七個主要商業區加權平均呎租約55.6元，按季下跌約0.9%。然而商廈租金已從2019年高位累跌約26.8%，故相信再下調空間不會太大，料今季將有0.5%至1%跌幅，同時因應下半年待率仍會上升，租金料仍會低位徘徊，預計當待租率跌回單位數才有回升動力，但相信要等1至2年時間。

至於舖位租金同樣繼續下調，該行執行董事林應威指出，第五波疫情衝擊下，市民減少外出消費，主要零售地區首季舖租全線下跌，以銅鑼灣按季跌約4.5%最遜色，而尖沙咀、中環、旺角、元朗及屯門區跌幅則介乎約2.7%至3%。不過，隨着疫情轉趨穩定，社交距離措施有望陸續放寬，今季整體租金下跌空間不大，並相信有望於第三季逐漸復甦。

而舖位空置情況仍然嚴重，首季4個零售核心區空置率均錄雙位數，以旺角區錄16.4%最高，銅鑼灣、中環及尖沙咀亦錄約10.5%至14.3%不等。