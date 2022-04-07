安永：中概股將加速回流香港上市

他指出，對TMT企業而言，其應用場景根植內地，國內持續改善政策環境和資本市場，對TMT高科技企業的價值認同也是TMT中概股回港第二上市的重要驅動力。

近期多間中概股被美國列入「預定摘牌名單」，安永華南區科技、媒體與電信行業審計服務主管合夥人曾文元認為，有關公司會評估自身業務發展、資金情況等，再決定是否回歸，不能一概而論。他又指，暫未見到中概股通過特殊目的收購公司(SPAC)合併上市的需求，因本身內地TMT公司大多已符合上市條件。

安永大中華區審計服務合夥人，華北區高科技上市主管合夥人李康認為，中國最新就境內企業境外上市的相關保密和檔案管理工作做出修訂，反映中美正進行積極溝通，惟目前仍不便猜測兩國最終會否就審計問題達成共職，料不確定性持續下，中概股回歸只是時間上的問題。

安永發布《TMT中概股回港第二上市的熱行動與冷思考》的行業報告，提及2018年港交所修改上市制度以來，已有11隻TMT行業中概股保留美股上市地位同時，通過在港股第二上市方式實現回歸；其中2019年1隻，2020年5隻，2021年以及2022年至今已有5隻，反映中概股回歸節奏加速。