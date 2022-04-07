證監會：旭通控股高雲紅及馮雪蓮違反《收購守則》

對旭通控股的要約期在Masterveyor Holdings Limited於2021年5月13日發表公布時開始。由2021年5月27日至2021年6月1日期間，旭通的全資附屬公司出售了它持有的若干上市證券。鑑於出售事項在要約期內進行，且在彙總計算後屬《上市規則》(註2)下的須予披露交易，因而構成阻撓行動，須受《收購守則》的規定所約束。

出售事項既沒有取得旭通股東的批准，有關人士亦沒有就須取得股東批准的規定向執行人員尋求豁免，明顯地違反了《收購守則》的規定。高雲紅及馮雪蓮曾相當程度地參與出售事項，承認違反了《收購守則》，而違規基於對《收購守則》的規定存在疏忽和誤解所致，並同意接受對他們採取的紀律行動。

證監會提醒有意利用香港證券市場的從業員及人士，不論處境為何，都應根據《公司收購、合併及股份回購守則》行事，當中包括在有需要時徵詢專業意見。專業顧問應確保其客戶明白及遵守兩份守則。如對兩份守則的適用範圍有任何疑問，應盡早諮詢執行人員的意見。