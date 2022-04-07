內地將貨幣寬鬆救市　市場料最快下周減息

外媒報道，周三(6日)中國國務院常務會議指出，將「適時」運用貨幣政策工具提振經濟。市場預期，最早下周降息或採取其他寬鬆措施。

雖然國務院聲明未有明確提及將採取的具體行動，如降低政策利率。惟近日內地經濟數據表現不佳，近幾周多次表態要穩經濟。接受外媒調查的五位經濟學家，有四位料內地央行將於4月15日將一年期政策貸款——即中期借貸便利(MLF)——利率下調5至10個基點。

麥格理經濟學家胡偉俊表示，降息「更多的是為了提振信心而不是信貸需求」，他補充說，「我們預計降息主要是因為疲弱的經濟需要盡快再次降息。」胡偉俊預計，1年期MLF利率於今月將下調10個基點。

另NatWest Group中國經濟學家劉培乾稱，雖然美國聯儲會加息引發對外資流走及人民幣走弱的擔憂，但應不會阻止內地央行放鬆政策。「中國貨幣政策應主要側重於國內挑戰，而疫情封控措施令國內環境變得更加不利」，她說，仍有進一步降息的空間。

野村控股分析師陸挺等人在周四(7日)的研究報告稱，「鑑於實施封控的城市愈來愈多，加之房地產行業形勢不斷惡化，即將採取的貨幣寬鬆政策可能影響會非常有限。」他們仍認為，「未來幾周」或降準50個點子。